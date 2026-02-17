千葉の姫野誠「もちろんレベルは高いですけど、僕たちもレベルが高い」

昨年のJ1昇格プレーオフでジェフユナイテッド千葉の救世主となったMF姫野誠が、J1百年構想リーグでも才能の片鱗を見せている。

浦和レッズとの開幕戦でいきなりスタメン入りを果たすと、第2節の川崎フロンターレ戦では途中出場。PK戦でも落ち着いて流し込んだ17歳だが、その素顔は普通の高校2年生だ。

「J1で通用する部分、長所としている仕掛け、攻撃のところは、通用している部分はありますけど、結果が出ていない、チームとしてもゴールがないのは、チームとしても個人としても課題だと思っています。いい内容で試合ができているからこそ、点を取って勝ち点3を取らなければいけないと思っています」

ここまでの2試合をこのように振り返った姫野。J1の舞台でまだ勝利を掴めていないが、「もちろんレベルは高いですけど、僕たちもレベルが高いというか。通用している部分が多いですね」と胸を張る。MF家長昭博ら幼少期にテレビで見ていた選手と対戦し、「あ、いるなという感じ」と素直な感想を語った。

PK戦では8人目に登場し、右足で冷静に決めて笑顔。「PKは得意なんですけど、あの大人数の前で蹴るのは初めてだったので緊張しました」と言うが、そのプレッシャーを感じさせないキックはお見事だった。左右どちらでも遜色なく蹴られるのが強みだが、「右のほうがキックはうまいですね」と明かした。

午前中はトレーニングに参加し、その後に公立高校に通うという超多忙な毎日。特別待遇は望まず、他の生徒と同じように電車で通学する。それでも「学校側がものすごく協力してくれて今があるので、それに感謝しつつも、結果が出ていないというのが一番なので」と、ここから恩返ししていきたいところだ。

得意科目を聞くと、「それは体育です！」と笑顔。「野球も好きですし、バスケも好きですし、バドミントンも好きですし、テニスも好きですし、いろいろ好きです」と話す姿はどこにでもいる高校生。通信制高校という選択肢もあるが、「普通に卒業したいという思いですね」と学業も疎かにしないつもりだ。

休日は本来アウトドア派だと言うが、「最近、疲れてきているので、ゆっくりしています。外行ったりしたいですけど、疲れないようにしています」と体調管理を優先。年末には高校サッカー選手権をテレビで観戦し、U-17日本代表で同僚だったDFメンディーサイモン友（流通経済大柏高校）から刺激を受けた。

プロサッカー選手と高校生との二刀流として挑む2026年。最も対戦してみたいチームとして挙げたのは、昨季王者の鹿島アントラーズ。そして、最も対戦してみたい選手は、FC東京の日本代表DF長友佑都だ。「自分がどのくらい通用するのかというのは楽しみです」と意気込む17歳が、J1の舞台でも成長を示す。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）