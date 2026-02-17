3°Ì¤Ï½ê¥¸¥çー¥¸¡¢2°Ì¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°¤Ç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×1°Ì¤Ï°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥º¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖÈæ³Ó¥Ó¥º¡×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢½ÀÆð¤Ê»×¹ÍÎÏ¤äÈ¯ÁÛÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û²ñµÄ¤Î¥Ö¥ì¥¹¥È¤Ç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°¤È¤ÏÊ£¿ô¿Í¤Ç¹Ô¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛË¡¡£ÂÐ¾Ý¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷713¿Í¤Ç¡¢1～3°Ì¤Þ¤Ç·ÝÇ½¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1°Ì¡á3pt¡¢2°Ì¡á2pt¡¢3°Ì¡á1pt¡Ë¤ò½¸·×¤·¤¿¡£
¡¡Âè5°Ì¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ç139¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥æ¥Ëー¥¯¡£Æü¾ï¤Î¡Ø¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ù¤«¤é¼Ð¤á¾å¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Å·ºÍ¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë¤ä¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤½¤¦¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤ò³è¤«¤·¤ÆµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºÍÇ½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè4°Ì¤Ï165¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¿¥â¥ê¡£¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤Ç»×¤ï¤Ì°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤ä¡ÖÇî¼±¤ÇÍýÏ©À°Á³¤È²ñµÄ¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤ÈË¤«¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤Ë¤è¤ë°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤ä¡¢¾ðÊóÄÌ¤ÇÊªÃÎ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë»Ñ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡236¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸¤á¤¿½ê¥¸¥çー¥¸¤¬Âè3°Ì¡£¡ÖÂ¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊª¤ò¸«¤ë¤È¤¤Î»ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤ä¡Ö¿§¤ó¤Ê»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á³Ú¤·¤à»ö¤¬¾å¼ê¡×¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÏÃ¤·¹ç¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Âè2°Ì¤Ï276¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤½¤¦¡£È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤¬¤¹¤¶¤Þ¤·¤¤¡×¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë¤ä¡Ö·Ú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ë¤½¤·¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬Ë¤«¤Ç¥Èー¥¯¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬Áá¤¯¤Þ¤ï¤ê¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µÄÏÀ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÄó¶¡¤·¡¢¥Ö¥ì¥¹¥È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥«¥º¥ìー¥¶ー¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£417¥Ý¥¤¥ó¥È¤È2°Ì°Ê²¼¤òÎ¥¤¹°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÀìÌç²È¤â»þ¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÅª¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë¤ä¡ÖÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±¤â¤¢¤ê»ëÌî¤¬¹¤¯¤Æ¿§¡¹¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÆ¬¤¬¤è¤¯¡¢¾ðÊó¤¬À°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë µÒ´ÑÅª¤ËÅª³Î¤Ê°Õ¸«¤¬¤Ç¤½¤¦¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Çî¼±¤Ê»Ñ¤äÊª»ö¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë»ëÌî¤Î¹¤µ¤ò¿ä¤¹À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤Ï6°Ì¡¦¥Óー¥È¤¿¤±¤·¡¢7°Ì¡¦¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢8°Ì¡¦ÂçÀôÍÎ¡¢9°Ì¡¦Å·³¤Í´´õ¡¢10°Ì¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹Ä´ººÈÉ¡Ë
