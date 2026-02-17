°Ï¤ß¼èºà¤ËÎ×¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê±¦¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡§¹ÓÀîÍ´»Ë¡Û

¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢ÄÌÌõ¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤ÎÉ¬Í×À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£1·î¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤âÄÌÌõ¤ò¼êÊü¤¹¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤âÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¡¢¥­¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥­¥·¥å¥éµ­¼Ô¤Î½ðÌ¾µ­»ö¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬±Ñ²ñÏÃ½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£±Ñ¸ìÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢ÄÌÌõ·ÑÂ³¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤¯¤À¤ó¤Î·ï¤Ï¡¢¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼»æ¤Î¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ­¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Æ±»á¤ÏÂçÃ«¤¬Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÍ¼¿©²ñ¡×¤Ç±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ú¤­¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥óÄÌÌõ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£

¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î¸«Êý¤òÂ¨ºÂ¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡ÖÃ¯¤«¤¬°ÕÃÏ°­¤Ê¼ÁÌä¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼èºà¸½¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£

¡¡ÂçÃ«¤È¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ­¼Ô¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤Î´é¸«ÃÎ¤ê¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ­¼Ô¤¬¡Ö°ÕÃÏ°­¤Ê¼ÁÌä¡×¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¤ËÅö¤¿¤ë¤ï¤±¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ­¼Ô¤¬¡Ö¤³¤Î½Õ½é¤á¤ÆÎä¤ä¤ä¤«¤Ê´ãº¹¤·¡×¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤ÎÃÌÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë