ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡ÖÎä¤ä¤ä¤«¤Ê´ãº¹¤·¡×¡¡¸½¾ì¤Ë¶ÛÄ¥´¶¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤¤¡ÄLA¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿ºÇÁ°Àþ
¡Ö¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥óÄÌÌõ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢ÄÌÌõ¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£1·î¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤âÄÌÌõ¤ò¼êÊü¤¹¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤âÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¥·¥å¥éµ¼Ô¤Î½ðÌ¾µ»ö¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬±Ñ²ñÏÃ½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£±Ñ¸ìÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢ÄÌÌõ·ÑÂ³¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¯¤À¤ó¤Î·ï¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼»æ¤Î¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Æ±»á¤ÏÂçÃ«¤¬Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÍ¼¿©²ñ¡×¤Ç±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥óÄÌÌõ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î¸«Êý¤òÂ¨ºÂ¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡ÖÃ¯¤«¤¬°ÕÃÏ°¤Ê¼ÁÌä¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼èºà¸½¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤Î´é¸«ÃÎ¤ê¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬¡Ö°ÕÃÏ°¤Ê¼ÁÌä¡×¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¤ËÅö¤¿¤ë¤ï¤±¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬¡Ö¤³¤Î½Õ½é¤á¤ÆÎä¤ä¤ä¤«¤Ê´ãº¹¤·¡×¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤ÎÃÌÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë