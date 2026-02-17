¸¤¤¾å»Ê¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÉô²¼¤ò¡Ö»×¹ÍÄä»ß¡×¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤
¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¾ÃÌ×¤·¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¹½Â¤¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦½èÍý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤òÌµÂÌ¸¯¤¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö»×¹ÍÄä»ß¡×¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¡Ö¹½Â¤¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡ÊÝ¯ËÜ¿¿Íý¡¦Ãø¡Ë¤«¤éÈ´¿è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¾ÃÌ×¤·¤Ê¤¤¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¹½Â¤¡×¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¹½Â¤¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë³èµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤âÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¡×¡ÊÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤»Å»ö¤Ç¤â¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤ä¤ë¤¾¡×¤È»×¤¦¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¤¬¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ¿¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¾ÃÌ×¤ò»ß¤á¡¢¤½¤ì¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ë¾Ü¤·¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö±þµÞ½èÃÖ¡×¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¾ÃÌ×¤·¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¹½Â¤¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÜÉ¸¡¦Ìò³ä¡¦¥ë¡¼¥ë¡¦»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¹½Â¤¡áÏÈÁÈ¤ß¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¾ÃÌ×¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÎã¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¦¥²¡¼¥à¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Å¨Ì£Êý¹ç¤ï¤»¤Æ22¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¤Ë»î¹ç¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ºÇ½é¤Î¿ôÊ¬¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë·²¤¬¤ê¡¢¤¿¤ÀÁö¤ê²ó¤ë¤À¤±¤Îº®Íð¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¹½Â¤¡×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤¬À®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¡ÖÌÜÉ¸¡×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÆÀÅÀ¡×¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Áª¼ê¤Ï¡Ö²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¡ÖÌò³ä¡×¡£¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ï¹¶¤á¤ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¼é¤ë¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÏºÇ¸å¤ÎºÖ¤Ë¤Ê¤ë¨¡¤½¤¦¤·¤¿Ìò³ä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¼ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÂ¤ï¤º¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ìò³ä¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌµÃá½ø¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¼ÙËâ¤À¤è¡×¡Ö¤ªÁ°¤³¤½¼ÙËâ¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÙæ¤á»Ï¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¡×¡£¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ä¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¡ÊÈ½ÃÇ´ð½à¡Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò½Ö»þ¤Ë²¼¤»¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤ÈÌÂ¤¤¡¢¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤òÌµÂÌ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤òÌµ»ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤½¤Î¤â¤Î¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¶³¦Àþ¤ä¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÏÈÁÈ¤ß¡×¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ï¡Ö¤É¤³¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤éÈ¿Â§¤«¡×¡ÖPK¤Ï¤É¤³¤«¤é¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤òÌÂ¤ï¤º¤Ë²¼¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¶³¦Àþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Öº£¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÃæ¤Ê¤Î¤«³°¤Ê¤Î¤«¡×¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á»î¹ç¤òÃæÃÇ¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Öº£¤Î¤ÏÆÀÅÀ¤«¤É¤¦¤«¡×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»þ´Ö¤â¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤âÏ²Èñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÜÉ¸¡¦Ìò³ä¡¦¥ë¡¼¥ë¡¦»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¹½Â¤¡áÏÈÁÈ¤ß¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¤É¤ì¤«¤Ò¤È¤Ä¤¬·ç¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤ÏÌµÂÌ¤Ë¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤òÏ²Èñ¤·¡¢Èè¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ö¹½Â¤¡×¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¾ÃÌ×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡¡¿¦¾ì¤Î¥Á¡¼¥à¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¸úÎ¨¤è¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹½Â¤¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦²¿¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ÊÌÜÉ¸¡Ë
¡¡¡¦Ã¯¤¬¤É¤ÎÌò³äÃ´¤¦¤Î¤«¡ÊÌò³ä¡Ë
¡¡¡¦¤É¤ó¤Ê´ð½à¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡Ê¥ë¡¼¥ë¡Ë
¡¡¡¦¥ë¡¼¥ë¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡Ê»ÅÁÈ¤ß¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹·ÑÂ³Î¨¤Î80¡ó¤ò¡¢3¥ö·î¸å¤Ë95¡ó¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾õ¤È¤Îº¹Ê¬¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÎ©¤Æ¤ò¹Ö¤º¤ì¤ÐÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê»Üºö¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡Öº£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖÌò³ä¡×¤ÎÌÀ³Î²½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Éô½ð¤ÎÂåÉ½¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¸ÜµÒ¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
