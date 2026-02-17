°Ì´¤ÎËÌµþ¤Ï¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¡¹âÍüº»Íå¤¬¹ðÇò¤·¤¿ÎÞ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ö¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
º£Âç²ñ¤Ï¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¹âÍü¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î4Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤ÎÁÛ¤¤¤òËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤¬2·î16Æü¡¢¡ØÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù·ÏÎó¤Î¸ÞÎØÆÃÈÖ¤ËÀ¸½Ð±é¡£·ãÆ°¤Î4Ç¯´Ö¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ä¤Ä¡¢É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö²û¿¼¤¤ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¡×¹âÍüº»Íå¤òµã¤«¤»¤¿°ËÆ£Í´õ¤Î¿Í´ÖÎÏ¡¡SNS¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ì¾Î»¿¡Ö·ÉÉþ¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í³Ê¼Ô¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¡¡·è¤·¤Æ³Ú¤ÊÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ÆÄ©¤ó¤À22Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ïº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤Îµ¬Äê°ãÈ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î¼º³Ê¡£Âç²ñ¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö»ä¤Î¼º³Ê¤Î¤»¤¤¤Ç³§¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¹âÍü¤Ï¡¢¸½Ìò°úÂà¤â¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â29ºÐ¤Ï¼¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÃç´Ö¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¼õ¤±¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿¹âÍü¤Ïº£¸ÞÎØ¤ÇÌöÆ°¡£´ñ¤·¤¯¤â4Ç¯Á°¤Ë¿É»À¤ò¤Ê¤á¤¿ÃÄÂÎÀï¤ÇÇ°´ê¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡ËÌµþÂç²ñ¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¡Ö4Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ÏÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¹âÍü¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÇÃÄÂÎ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ°¿Ê¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬¼¤á¤Æ½þ¤¨¤¿¤é¡×¤È°úÂà¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦4Ç¯Á°¤ò²óÁÛ¤·¤¿¹âÍü¤Ï¡¢°Ì´¤ò¸«¤¿Á°²óÂç²ñ¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿°ËÆ£Í´õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È²æËý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Í´õ¤µ¤ó¤ËÊú¤¤·¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´¶¾ð¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤é½Ö´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°ËÆ£¤È¤Ï10Âå¤Îº¢¤«¤é¸ß¤¤¤Ë¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊµìÃÎ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î»Ù¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹âÍü¤Ï¡È²¸¿Í¡É¤Ø¤Î°î¤ì½Ð¤ë»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÍ´õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤ÆÍ´õ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤«¤é¼«Á³¤È¿ÈÂÎ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÊú¤¤·¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡º®¹ç¥¸¥ã¥ó¥×ÃÄÂÎ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢°ËÆ£¤ÈÊúÍÊ¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎóÅç¤ò´¶·ã¤µ¤»¤¿¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¹âÍü¤ÎÇ®¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]