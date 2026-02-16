ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子500メートルは14日（日本時間15日）に行われ、新濱立也（高崎健康福祉大職）が34秒466で6位に入った。日本オリンピック委員会（JOC）が公開した、五輪メダリストの妻との熱烈抱擁のシーンが話題となっている。

メダルには届かなかったものの、新濱は死力を尽くして500メートルを滑り切った。

昨年4月の交通事故で顔面骨折などの重傷を負った。支えてくれたのは、カーリング女子で五輪2大会連続メダルの妻・吉田夕梨花だった。

JOCは「妻・吉田夕梨花（カーリングでオリンピック2大会出場）と掴んだ6位入賞」として、競技後に2人が熱い抱擁をかわす写真をXに公開。大きな新濱の体に吉田が埋もれている熱烈シーンはファンの間でも反響が広がった。

Xには「ミラノ・コルティナの雪と氷が溶けてしまう いつまでもお幸せに〜」「ドラマのようなお写真」「素敵な夫婦の絆です」「いいシーンですね」「夫婦のチカラ 新濱選手おめでとうございます」などの声が上がっていた。「結婚してたの知らなかったからお〜って思ってた」との投稿もあった。



