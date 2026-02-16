“PL学園史上No.1”の身体能力を持つOBは…上重聡が証言「PLの伝説がありまして」
フリーアナウンサーの上重聡が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。松井稼頭央氏の身体能力の高さが分かるエピソードを語った。
『ダグアウト!!!』場面カット =BS10提供
○PL学園史上No.1の身体能力
この動画では、「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」を実施。ゲストの松井稼頭央氏は「2番・ショート」に自身の名前を入れ、「入るところがなくて2番に入れたんですよね」と説明した。
また、上重が「高校のときはピッチャーで」と振り返ると、岡田圭右(ますだおかだ)は「プロ野球でほぼゼロからスタートやろ? スイッチもショートも。えげつなすぎるで」と改めて感心。すると、PL学園の後輩である上重は「PL学園史上、身体能力でいうと松井稼頭央さんが歴代No.1だと(言われている)」と証言した。
これに松井氏本人が「身体能力には自信がありましたね」「肩と足には自信がありました」と話すと、さらに上重は「PLの伝説がありまして。バスケットボールのダンクを稼頭央さんはできるんですよ。稼頭央さんの身長でいうととんでもなく跳ばないとタッチするのも難しい」というエピソードも明かしていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。
