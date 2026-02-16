声優・池田勝さん死去 享年83 代表作「ヤッターマン」「サクラ大戦」など
【モデルプレス＝2026/02/16】俳優・声優の池田勝さんが、1月31日に亡くなったことがわかった。83歳だった。2月16日、所属事務所・東京俳優生活協同組合の公式サイトにて発表された。
【写真】53歳で亡くなった人気女性声優
公式サイトでは「当組合所属俳優 池田 勝 儀 令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました」と発表。「葬儀に関しましては、ご遺族の意向により、近親者のみにて相済ませました」「ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます」とし、「ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と結んでいる。
池田さんは、1942年9月27日生まれ、東京都出身。1963年劇団東演に入団し、役者として活躍。1970年代半ばからは声優としても活動を始め、数々のアニメ、吹き替えに参加する。アニメの代表作は『ヤッターマン』（ヤッターワン）、『サクラ大戦』（米田司令）、『DARKER THAN BLACK -黒の契約者-』（ホァン）、『カーズ』（シェリフ）、『ゲゲゲの鬼太郎』第6期（火ほうこう）、『超獣機神ダンクーガ』（イゴール長官）など。吹き替えの代表作には『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』（トニー・ソプラノ）、『リーサル・ウェポン』（ダニー・グローヴァー）、『スーパーナチュラル』（サミュエル・キャンベル）などがある。（modelpress編集部）
当組合所属俳優 池田 勝 儀
令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました。享年83。
葬儀に関しましては、ご遺族の意向により、近親者のみにて相済ませました。
ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。
なお、ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
【Not Sponsored 記事】
【写真】53歳で亡くなった人気女性声優
◆声優・池田勝さん死去
公式サイトでは「当組合所属俳優 池田 勝 儀 令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました」と発表。「葬儀に関しましては、ご遺族の意向により、近親者のみにて相済ませました」「ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます」とし、「ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と結んでいる。
◆池田勝さん「ヤッターマン」声優などで活躍
池田さんは、1942年9月27日生まれ、東京都出身。1963年劇団東演に入団し、役者として活躍。1970年代半ばからは声優としても活動を始め、数々のアニメ、吹き替えに参加する。アニメの代表作は『ヤッターマン』（ヤッターワン）、『サクラ大戦』（米田司令）、『DARKER THAN BLACK -黒の契約者-』（ホァン）、『カーズ』（シェリフ）、『ゲゲゲの鬼太郎』第6期（火ほうこう）、『超獣機神ダンクーガ』（イゴール長官）など。吹き替えの代表作には『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』（トニー・ソプラノ）、『リーサル・ウェポン』（ダニー・グローヴァー）、『スーパーナチュラル』（サミュエル・キャンベル）などがある。（modelpress編集部）
◆全文
当組合所属俳優 池田 勝 儀
令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました。享年83。
葬儀に関しましては、ご遺族の意向により、近親者のみにて相済ませました。
ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。
なお、ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
【Not Sponsored 記事】