幾田りらが、ニューヨークで開催されたCOACHの2026年秋コレクションショーに出席。COACHのバッグを持ったオフショットを自身のInstagramに投稿している。

（関連：【写真】幾田りら、NYでCOACHのショーへ お気に入りのバッグを見せる写真に「可愛すぎ」「NYの景色に馴染んでる」）

幾田は「NYに連れて行ったニューバッグ」「coachの伝統的なデザインに遊び心のあるスパンコールが乗っていて、私的オトナカワイイ、タビー」「色んなシーンで活躍しそう」「ダメージ加工の入ったニットと、短めで魅せるベルトもお気に入り」とバッグを紹介。ニューヨークの街並みをバックにした全身ショットでは、バッグを肩にかけ笑みを浮かべている。

この投稿にファンからは、「NYの景色に馴染んでる！」「可愛すぎ」「コーデ似合ってて素敵」「イケてる！」「もうcoachといえばりらちゃん！」などのコメントが寄せられた。

また、幾田はVaundyが東京ドームで開催した『Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”』に行ったことをストーリーズにて報告。「55,000人を沸かせる同い年、最高にかっこよくて痺れた！歌がうますぎたし、ファンの皆さんとの一体感が凄まじくて、彼が積み上げてきた数々のライブの軌跡を感じるような圧巻のショーでした」と感想を綴っている。

（文＝リアルサウンド編集部）