2026年2月1日にジャーナリストとの「握手写真」をXに投稿し、これが高市早苗首相をやゆ、ひいてはリウマチ患者をやゆしているとして批判を受けたれいわ新選組の八幡愛前衆院議員。八幡氏はJ-CASTニュースの取材に文書で応じ、投稿の意図について、高市首相が支援者との握手で手を痛めたとの報道を目にしたため、「注意を促したまで」とした。

八幡氏は、高市首相を批判すると批判が殺到する「高市早苗総理可哀想現象」が起きているとし、その状況への疑問を明かした。

「握手写真」の投稿意図は「私自身も注意しようと思い...」

2月1日、高市首相は腕の治療のためとして、討論番組「日曜討論」（NHK）を急きょ欠席。高市首相はXで、関節リウマチの持病があると明かしたうえで、遊説中に支援者と握手した際に痛めてしまったと説明。しかし、午後には地方遊説に姿を見せたことから、疑問視する声も上がっていた。

同日夕方に八幡氏は、ジャーナリストの畠山理仁氏と握手する写真を投稿。「握手にはお気をつけください」と注意書きを添えた。

これが高市氏やリウマチ患者をやゆしているとして、批判が殺到した。八幡氏は、「私はなにも言ってないのに勝手に炎上してるので、改めてみんなで考えましょう」と主張している。

さらに衆院選後の10日には、高市首相とのツーショット写真とともに、「永田町、いつか必ず戻ってきます！！ 」と今後への意気込みを語った。この投稿にも、1日の投稿は高市首相をやゆしたものと受け止めた人たちから、批判が寄せられた。

八幡氏はどのような意図で、これらを投稿したのだろうか。J-CASTニュースが取材を申し込むと、16日、八幡氏の事務所から、八幡氏本人のコメントとして回答があった。

八幡氏は1日の投稿の意図について、次のように説明した。

一緒に写真に写った畠山氏については、この日たまたま取材のため八幡氏のもとを訪れていたといい、「結果として畠山さんにご迷惑をおかけしてしまったことについては申し訳ないという思いです」とした。

「権力に対しての批判や揶揄をすることの何が悪いのか」

では、高市首相をやゆしているとする批判の声については、どのように受け止めているのだろうか。

八幡氏は、高市首相が「選挙中の党首討論という国民に各党のメッセージを伝える大切な場面」を怪我・持病を理由に欠席した一方、同日午後の応援演説には参加していたことを指摘。さらに、2月3日に週刊文春が、高市首相の「日曜討論」欠席は2日前から準備されていたと報じたことにも言及した。なお、これは自民党の小林鷹之政務調査会長もTBSラジオの選挙特番で、放送2日前に木原稔官房長官から代理での番組出演の打診があったことを明かしている。

八幡氏はこうした状況がある一方、「高市総理が逃げたのではないかと書くアカウントには総攻撃が仕掛けられていました」「"高市早苗総理可哀想現象"です」とした。続けて、

「権力に対しての批判や揶揄をすることの何が悪いのかと思いますが、私自身の投稿の意図は上記に書いたとおりです」

と、自身の考えを明かした。

2月1日の投稿について、リウマチ患者をもやゆしているとする批判もある。こうした声について八幡氏は、

とする。

八幡氏の祖父もリウマチ患者だったといい、「リウマチ患者を馬鹿にしているなどの勝手なレッテル貼りや書き込みには呆れています。それを楽しそうに拡散している人こそ、人の痛みがわからないのだと思います」とした。

また、高市首相について、「都合の良い時だけ持病を持ち出し、実際は患者の負担を増やし、医療費削減を進めようとしています」と批判。八幡氏は、リウマチ患者にも関連するOTC類似薬（市販薬に有効成分が似ている処方薬）の負担増の問題について、繰り返し厚生労働委員会で質問してきたと訴えた。リウマチ患者複数人からも「総理が都合のいい時だけ病気を利用する姿勢に腹が立つ」といった声が寄せられているとした。

八幡氏は自身を批判する人たちに対し、「その熱量で、これから高市政権が行う高額療養費制度やOTC類似薬負担増についてもしっかりと叩いていただきたいものです。まさに病人を揶揄する法案ですので」と訴えた。

ツーショット投稿しただけで「誹謗中傷が相次ぐ状態は異常」

2月10日の高市首相とのツーショット写真の投稿の意図については、「落選した身ではありますが、まだまだ国会でやり残したこともありましたし、高市早苗総理とも直接議論を交わしたかった、いつかまた戻ってこれますようにという思いから投稿しました」と説明。

このツーショット写真は、「高市氏が総理就任の際にれいわ新選組の会派室へご挨拶に来てくださった時のものです」という。

この投稿への批判に対し、「高市総理が快く撮影に応じてくださった2ショットを掲載しただけで、また好き勝手言われ、誹謗中傷が相次ぐ状態は異常だと感じています。これは高市総理に対しても失礼ではないでしょうか」と疑問を呈した。