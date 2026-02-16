この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が業種別申告漏れランキングを解説！『この業種の個人事業主は税務署に特に狙われやすい…きちんと確定申告しないと必ず後悔します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が解説する『この業種の個人事業主は税務署に特に狙われやすい…きちんと確定申告しないと必ず後悔します。』では、令和6年度の所得税における申告漏れ高額ランキングが取り上げられた。業種別に1件あたりの申告漏れ所得金額と追徴税額が示され、どの分野に調査の視線が集まっているのかが具体的な数字とともに整理されている。菅原氏は、トップ10に入った業種は共通の手口が見られる傾向があり、その結果として重点的に調査対象となりやすいと指摘する。



今回大きな注目を集めたのは、これまで上位に見られなかった業種の急浮上である。いずれも初登場であり、平均額を押し上げる大型事案の存在が背景にある可能性が示唆された。接客業のように現金取引が一定割合を占める業態、さらに自由診療を含む医療分野のように価格設定の幅が広い業態は、売上計上の在り方が論点となりやすい。単なるイメージではなく、数字として突出した事例があれば業界全体に波及するという構図が浮かび上がる。



一方で、ホストやホステス、経営コンサルタント、バー、ブリーダーなどは過去にも上位に入ってきた常連業種である。BtoC型ビジネスは取引の積み重ねが細かく、管理体制の差が結果に反映されやすいとされる。さらにコンテンツ配信やシステムエンジニアといった分野も順位を上げ、太陽光発電も含めて新旧の業種が混在するランキングとなった。社会構造の変化や個人事業主の増加が、そのまま調査対象の広がりに結びついている様子がうかがえる。



菅原氏は、仮に適正に申告していても、同業界で高額な申告漏れが発覚すれば調査が集中的に入る可能性は否定できないと語る。問題の有無とは別に、対応のための時間や労力が発生する点も現実である。本編では各順位の具体的な金額推移や背景事情が順に解説され、なぜその業種が名を連ねたのかが立体的に描かれている。自らの業種がどの位置にあるのかを確認することで、税務行政の動向と事業運営の接点がより鮮明に見えてくる内容である。