材料2つ、瓶に入れるだけ。今が旬の国産レモンの『自家製レモンシロップ』とドリンク

夏のイメージが強いけれど、じつは今が旬の〈レモン〉。みずみずしく、果汁をたっぷり含んだ実で、『レモンシロップ』を仕込みましょう。

切って、びんに重ねて、砂糖とともにじっくり待つ。びんの中でゆっくりと溶け合い、1週間後には甘酸っぱい香りが広がります。空気がキンと冷える日には、お湯で割ってホットレモンにするのもよし。

『レモンシロップ』のレシピ

材料（作りやすい分量・容量500mlのびん1個分）

レモン（国産のもの※1）……3個（約360ɡ）

グラニュー糖……約300ɡ※2

※1 防カビ剤、ワックス不使用のものを使用する。

※2 レモンの果汁とレモンの輪切りを合わせた重量と同量。

作り方

（1）レモンはぬるま湯できれいに洗い、 水けを拭く。

1 個は半分に切って果汁を絞り、2個は両端を切り落として幅3mmの輪切りにする。種が気になる場合 は竹串などで取り除く。

レモンの果汁とレモンの輪切りの重さを量り、同量のグラニュー糖を用意する。

（2）清潔なふたつきのびん※ にグラニュー糖大さじ2〜3、レモンの輪切り2〜3 枚を交互に重ねて入れる。なるべくすきまができないようにびんの側面にもレ モンを詰める。

すべて入れたら、レモンの果汁を注ぐ。

マドラーや手でぎゅっと押し込 む。

※びんとふたはキッチン用アルコール除菌スプレーで消毒したものを使う。

（3）（2）にふたをして日の当たらない涼しい場所に置き、1日1〜2回びんを振ってグラニュー糖を溶かす。1 週間ほどたったらでき上がり※ 。冷蔵で約1カ 月保存可能。

※レモンの苦みが気になる場合は、レモンの輪切りを取り出してシロップと分けて保存する。

湯で割ってホットレモンに

耐熱のカップにレモンシロップ大さじ1〜2、レモンの輪切り1〜2枚を入れ、熱湯150mlを注ぎ、よく混ぜる。温かい紅茶にシロップ適宜を加え、レモンの輪切りを浮かべてもおいしい。

手作りのレモンシロップで、冬のおうち時間が少し楽しみに。新鮮なレモンが手に入ったら、さっそく仕込んでみてください。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）