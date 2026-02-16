¶á¤Å¤¯Äë²¦ÀÚ³«¡¡´Ç¸î»Õ¡Ö²¿¤«¤´´õË¾¤Ï¡©¡×»ä¡Ö¤É¤¦¤»ÀÚ¤ë¤Ê¤éÊ¢¤ÎÃæ¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×»º²ÊËã¿ì¤Î¶µ¼ø¡Ö¤¤¤¤¤è¡¼¡×¡ÚÌ¡²è¡Û
¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÆâÉô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¡²è²È¤Ç³°²Ê°å¤Î¤µ¡¼¤¿¤ê¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ø³°²Ê°å¤Î¥Þ¥ÞÆ»¡ª¡Ù¤è¤êÈ´¿è¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ø¼«Ê¬¤Î¤ªÊ¢¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºî¼ÔËÜ¿Í¤Î½Ð»º·Ð¸³ÃÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìó1.1Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¼«Ê¬¤Î¤ªÊ¢¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
³°²Ê°å¤Ç¤¢¤ëºî¼Ô¤Ï¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Î½Ð»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ç¸î»Õ¤«¤é½Ð»º¤Î´õË¾¤òÊ¹¤«¤ì¡¢ºî¼Ô¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»ÀÚ¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¤ªÊ¢¤Î¤Ê¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤Î´õË¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«¤é¶Ð¤á¤ëÉÂ±¡¤Ê¤Î¤â¤¢¤êÍ×Ë¾¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¶À¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ï´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢Ëí¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¼«¤é¤ªÊ¢¤ò¸«¤ëÂÎÀ©¤Ç¤ÎÄë²¦ÀÚ³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÔÄÇ¤¯¤âËì²¼Ëã¿ì¤ò¹Ô¤¤¡¢Ëã¿ì¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤í¼ê½Ñ¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼«Ê¬¤ÎÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤¬¼ÙËâ¤Ê¤Î¤È¡¢Ëã¿ì¤ÇÊ¢¶Ú¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á½ÑÌî¤¬¸«¤¨¤º¶ìÏ«¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£
ºî¼Ô¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë½Ö´Ö¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤ªÊ¢¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿»ÒµÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»ºÄ¾¸å¡¢ºî¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤Ë°ìµ¤¤ËÈè¤ì¤¬¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÚ³«¤·¤¿Ê¢Éô¤òË¥¤¤Ìá¤¹ÊÄÁÏ¤Þ¤Ç¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç»º²Ê¤ò¸¦½¤¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ºî¼Ô¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¥Ù¥Ã¥É¤ËÌá¤ë¤È¡¢Ëã¿ì¤¬½ù¡¹¤ËÇö¤ì¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÄË¤ß¤¬½±¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨ÍâÆü¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ºî¼Ô¤ÏÄË¤ß¤ÇÉô²°¤«¤é¤â½Ð¤é¤ì¤º¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Çºî¼Ô¤Ï¡¢°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤É¤ó¤É¤óÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ëã¿ì¤¬Ìµ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¶ìÄË¤òÃÎ¤Ã¤¿ºî¼Ô¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¡Öµ´¶µ´±¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½÷¿À¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡Ä¡×¤È¿´¤ËÀÀ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»ÒµÜ¤Î¼£¤ê¤«¤±¤ÎÄË¤ß¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤º¡¢¼øÆý¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ÒµÜ¤¬ÄË¤ß¤À¤¹¤¿¤á¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤â³Ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºî¼Ô¤Ï¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¡ª¡×¡Ö¼«Ê¬¤âÂÛÈ×¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºî¼Ô¤Î¤µ¡¼¤¿¤ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡½ºîÃæ¤Ç¡Ö½Ñ¸åÂÐ±þ¤Ï½÷¿À¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÈÀÀ¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ½Ñ¸å¥ê¥Ï¥Ó¥êÂÐ±þ¤Ê¤É¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«
½Ñ¸åÁá¤á¤ËÊâ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤â¤Á¤í¤óË¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄË¤ß¤ÎÂç¤¤µ¤â´¶¤¸Êý¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢½ÐÍè¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ºîÃæ¤Ç¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤äÂæ»ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Äë²¦ÀÚ³«¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¤à¤·¤í¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢1ÈÖÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡½È´¿è¸µ¤Ç¤¢¤ë¡Ø³°²Ê°å¤Î¥Þ¥ÞÆ»¡ª¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ª¥¿¥¯¤Ç3»ù¤ÎÊì¤Î¸½Ìò³°²Ê°å¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î15Æü¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¿·´©¡Ö³°²Ê°å¤Î¥×¥é¥¤¥ÉÊÔ¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Äë²¦ÀÚ³«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼¡½÷¤â¾®5¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤â¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÊÆü¡¹¤òÀ§ÈóÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë