¡Ú2026½Õ¡ÛÎ©Àî¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¼ê»æ¼Ò¤Î°ÜÅ¾¤ä´ØÅì½é¾åÎ¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÃíÌÜ5Å¹¤òÅ°Äì²òÀâ
JRÎ©Àî±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó8Ê¬¡¢¶õ¤ÈÂçÃÏ¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖGREEN SPRINGS¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢2020Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì½é½ÐÅ¹¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¡¢¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþÇÂ¤Î»Ô¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼ê»æ¼Ò¤Î¿·Å¹ÊÞ¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿·¶ÈÂÖ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É·×5Å¹ÊÞ¤¬½ç¼¡¥ª¡¼¥×¥ó¡£Î©Àî¥¨¥ê¥¢¤Î²óÍ·À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¡¢¤ª¤Ç¤«¤±É¬¸«¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¤ÎÍ×¾×¡¦Î©Àî¤¬¡ÖÂÚºß·¿¥¨¥ê¥¢¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼²½
JRÃæ±ûÀþ¡¦ÀÄÇßÀþ¡¦ÆîÉðÀþ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡ÖÎ©Àî±Ø¡×¡£Å´Æ»¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤Ï¡¢GREEN SPRINGS¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½Å»ë¤·¤¿Å¹ÊÞÁªÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡Ö¼ê»æ¼Ò¡×¤Î¡ÖTEGAMISHA BOOKSTORE¡×¤¬¡ÖÅìµþÇÂ¤Î»Ô¡×¤Î³«ºÅÃÏ¡¢¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖGREEN SPRINGS¡×¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡£Â¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹°è¤«¤é¤Î½¸µÒ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2026Ç¯½Õ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê5¤Ä¤Î¿·µ¬¥·¥ç¥Ã¥×
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê5Å¹ÊÞ¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
TEGAMISHA BOOKSTORE¡ÊËÜ¡¦»¨²ß¡Ë
¡ÖÅìµþÇÂ¤Î»Ô¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊÔ½¸¥Á¡¼¥à¡Ö¼ê»æ¼Ò¡×¤¬¡¢°ìºý°ìºý¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ËÜ¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»¨²ß¡¢¸Ä¿Íºî²È¤ÎºîÉÊ¤ò°·¤¦¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤ËÄ´ÉÛ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿½ñÅ¹¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Î©Àî¤Ø¤È°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤ÊÅ¸¼¨¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
THE PACIFIC ROOM¡Ê¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¢¨¿·¶ÈÂÖ
³¤ÊÕ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜ³Ê¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¡¢³«ÊüÅª¤Ê¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
THE PARKSIDE GRILL by SCHMATZ¡Ê¥°¥ê¥ë¡õ¥Ó¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ë¢¨¿·¶ÈÂÖ
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¾Æ¤¾å¤²¤ë¥°¥ê¥ëÆù¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤ÎË¤«¤ÊÎÐ¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿©»ö¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
WOODY HOUSE Î©ÀîÅ¹¡Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Ë¢¨´ØÅì½é½ÐÅ¹
µþÅÔ¡¦ÉñÄáÈ¯¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬´ØÅì¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤Þ¤¹¡£Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤¹¤®¤º¡¢Ä¹¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¾å¼Á¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤òÄó°Æ¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥Ç¥Ý¥Á¥ã GREEN SPRINGS Î©ÀîÅ¹¡Ê´Ú¹ñÎÁÍý¡Ë
¥Í¥ª¥ó¤È¥ì¥ó¥¬¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡¢SNS±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´Ú¹ñ²°Âæ¤Ç¤¹¡£ËÜ¾ì¤Î¥Ý¥Á¥ã¡Ê²°Âæ¡ËÎÁÍý¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢Í§¿Í¤ä½÷»Ò²ñ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥É¥»¥ë¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡ª¡ÖÅÚ²°³ó¡×¤¬Àè¹Ô¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
½Õ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÀè¶î¤±¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖTHE RANDOSERU TSUCHIYA KABAN¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÅÚ²°³ó¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡×¤È¡Ögrirose¡Ê¥°¥ê¥í¡¼¥º¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ödepsoa¡Ê¥Ç¥×¥½¥¢¡Ë¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊ£¹çÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£80¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÁª¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ³Ø¤òºÌ¤ë¥«¥Ð¡¼¤ä¾®Êª¤â½¼¼Â¡£»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë²ÈÂ²¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖGREEN SPRINGS¡×»ÜÀß³µÍ×¤È¥¢¥¯¥»¥¹
¡¦Ì¾¾Î¡§GREEN SPRINGS¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÎÐÄ®3ÈÖ1¡ÊJRÎ©Àî±ØËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó8Ê¬¡¢Â¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ëÎ©ÀîËÌ±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó4Ê¬¡Ë
¡¦»ÜÀßÆÃÄ§¡§Ìó1ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃæ±û¹¾ì¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Û¡¼¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë»þ´ü¡§2026Ç¯½Õ¤è¤ê½ç¼¡¥ª¡¼¥×¥ó¢¨³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥ª¡¼¥×¥óÆü¤ä½ÐÅ¹¾ì½ê¤Ï¡¢2026Ç¯3·îº¢¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
3·î14¡¦15Æü¤Ë¤Ï¡Ö½Õ¤Î¼ý³Ïº×¡×¤ò³«ºÅ¡ª
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ëè½µ²ÐÍËÆü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¡ÖGREEN GROWN MARCHE¡ª¡×¤Î³ÈÂçÈÇ¡ÖGREEN GROWN MARCHE¡ª½Õ¤Î¼ý³Ïº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢¼ïÉÄ¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î¡Ö¿©¡×¤òÃæ¿´¤ËºÇÂç28Å¹¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤¬½Ð¸½¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú²È¡¦ÂçÍ§ÎÉ±Ñ¤¬2013Ç¯¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×·àÈ¼À©ºî¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¡ÖÂçÍ§ÎÉ±Ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë5¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢Î©Àî¤ÎÉ÷·Ê¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿¡ÖGREEN SPRINGS¡×¡£½é¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢¿©¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ø¡¢Ãæ±ûÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
