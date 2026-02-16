¡ÖÏÃ¤·Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÍî¤Á¤ë¡×°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÌÀÜÉ¾²Á¤ÎÍî¤È¤··ê
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤·¤å¤ó¥À¥¤¥¢¥ê¡¼½¢³è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡Ö¡Ú27Â´¡Û¡Ö¤Ê¤¼Âç¼ê¤À¤±Íî¤Á¤ë¡©¡×ÌÌÀÜ¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬°Õ³°¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢½¢³èºî²È¤Î¥È¥¤¥¢¥ó¥Ê»á¤È¿Íºà¸¦µæ½ê¤ÎºÙÃ«½¤Ê¿»á¤¬ÌÌÀÜ´±¤È¤Ê¤ê¡¢½¢³èÀ¸¤ÎÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÏÃ¤·Êý¤Ï´°àú¤À¤¬¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ë¤Ï¼õ¤«¤é¤Ê¤¤³ØÀ¸¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢IT¶È³¦¤ò»ÖË¾¤¹¤ë27Â´¤Î³ØÀ¸¡¦·ªÀî»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ä³ØÀ¸»þÂå¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¡Ê¥¬¥¯¥Á¥«¡Ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£·ªÀî»á¤Ï¥¼¥ß¤Ç¤Î°Õ¸«ÂÐÎ©¤òÄ´À°¤·¤¿·Ð¸³¤ä¡¢´Ñ¸÷·¿MaaS¤Î¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤¿²ÝÂê°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤ÇÎ®Äª¤Ë²óÅú¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÈó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤Í¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹çÈÝÈ½Äê¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÙÃ«»á¤Ï¡ÖÉÔ¹ç³Ê¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö»×¹Í¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ºÙÃ«»á¤Ï¡ÖÏÃ¤·Êý¤Î¹ª¤ß¤µ¤äÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢IT¶È³¦»ÖË¾¼Ô¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÏÀÍýÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤ä¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Î¿¼·¡¤ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£É½ÌÌÅª¤Ê»ö¼Â¤ÎÍåÎó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î»×¹ÍÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤ÅÀ¤ò²ÝÂê¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¹ç³Ê¡×¤Î»¥¤ò¾å¤²¤¿¥È¥¤¥¢¥ó¥Ê»á¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂç¼ê¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¡×¤È¸·¤·¤¤¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥¤¥¢¥ó¥Ê»á¤Ï¡¢·ªÀî»á¤¬¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤ò±é¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ËÜ²»¤ä¿Í´ÖÌ£¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÌäÂê»ë¡£¡Ö¾µÇ§Íßµá¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤òÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë´ë¶È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡×¤È½õ¸À¤·¡¢åºÎï¤Ê²óÅú¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÍßµá¤äÅ¬À¤òÀµÄ¾¤Ë¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢½¢³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ½ÌÌÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤äÌÏÈÏ²òÅú¤è¤ê¤â¡¢¡Ö»×¹Í¤Î¿¼¤µ¡×¤ä¡ÖÁÇÄ¾¤Ê¼«¸Ê³«¼¨¡×¤³¤½¤¬¡¢´ë¶È¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤®¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÆâÄê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
