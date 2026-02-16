ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥Í¥ë¥·¥ã¥ÄÂµ¤Þ¤¯¤ê¤Î¥é¥Õ¤ÊÁõ¤¤¤Ç´ÓÏ½¡ªº´Æ£¾¡Íø¡õ¹Ë·¼±Ê¡õÂçÅçÍ¥»Ò¤é¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÄ¶¹ë²Ú¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×
±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢2·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Í¥×¥êー¥°¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤é¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥Áー¥à¡Ø¥Í¥×¥êー¥°¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÁ´2Ëç¡Ë¡¿¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Í¥×¥êー¥°¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥Áー¥à¤Ç¡Ø¥Í¥×¥êー¥°¡Ù¤Ë»²Àï¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¶µ´±¡õÂ´¶ÈÀ¸¥Áー¥à¡×VS¡Ö·±ÎýÀ¸¥Áー¥à¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¤Âå´ÖÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤ä²«¿§¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÇØ·Ê¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸¹ç¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á°Îó¤ËÏÂÅÄÀµ¿Í¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¸åÎó¤ËÂç¸¶Í¥Çµ¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢°æ·å¹°·Ã¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¥Í¥¤¥Óー¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¼ó¸µ¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¶ー¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Åº¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼ê¼ó¤¬¤Î¤¾¤¯ÄøÅÙ¤ËÂµ¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤¬¡¢¤Û¤É¤è¤¤È´¤±´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¸µ¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¶ー¥·¥åー¥º¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥½ー¥ë¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥°¥ìー¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤µ¤â¥×¥é¥¹¡£¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀäÌ¯¤À¡£
¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¹ø¤òÍî¤È¤·¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î¥Ýー¥º¤«¤é¤Ï¡¢Í¾Íµ¤È´ÓÏ½¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤ÏÊÌ¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ°Îó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë·¼±Ê¤¯¤ó¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡ÖÄ¶¹ë²Ú¡×¡Ö¿À²ó¤ÎÍ½´¶¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥Í¥×¥êー¥°¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü
