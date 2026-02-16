¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×½Ð¿È¡¦TAGRIGHTÁ°ÅÄÂçÊå¡¢²áµî¤ËSTARGLOW¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÆ±¤¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¤¡×Æ±¼¼¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TAGRIGHT¤ÎÁ°ÅÄÂçÊå¤¬2·î14Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥×¥ó¥¢¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥× presents À¾»³ÃÒ¼ù Á°ÅÄÂçÊå TAG¥é¥¸¡ª¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¤ÎKANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¥¤¥±¥á¥ó¡¢STARGLOW¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È
º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï½é¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿STARGLOW¤è¤êKANON¤ÈADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
4¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ°ÅÄ¤Ï¡¢KANON¤È¤Ï¡ÖBMSG¼çºÅ¤ÎMAZZEL¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØMISSIONx2¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼Â¤ÏÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È²áµî¤ËÆ±¤¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÉô²°¤â°ì½ï¤Ç¤Í¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£1½µ´Ö¤·¤«²¶¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ç¤âÏ¢Íí¼è¤ê¹ç¤¦¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÇ»¤¤1½µ´Ö¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ê¡×¤ÈKANON¤È¤Î¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¤¦¤Î¤Ï¡ÖMISSIONx2¡×°ÊÍè¡Ö3¡Á4Ç¯¤Ö¤ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤ÈKANON¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡ÖMISSIONx2¡×¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢KANON¤Î¡ÖÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¡ÖMISSIONx2¡×¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÇú²»¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£KANON¤Ï¡Öº£¤â²È¤Ë¤¢¤ë¡£1¿ÍÊë¤é¤·¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤È¤¤Ë¤¢¤ì¤Ï1ÈÖºÇ½é¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤Èº£¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
KANON¤¬¡ÖÂ¿Ê¬²¶¤ÎÄ´ºº¤·¤¿Ãæ¤Ç1ÈÖ¤¦¤ë¤µ¤¤ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤Ç¡£À¤³¦¤Ç1ÈÖ¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡£¤Þ¤º2¸Ä¥Ù¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤È¤È¤â¤ËÅÅ»Ò²»¤¬ÌÄ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥¤¥ì¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÅ»Ò²»¤È¥Ù¥ë¤¬Æ±»þ¤ËÌÄ¤Ã¤Æ¤Þ¤¸¤ÇÀ¤³¦°ì¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¤¤è¡£¥¢¥ì¡×¤È¸ý¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢À¾»³¤¬¡Ö¤ªÂ·¤¤¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Á°ÅÄ¤ÈKANON¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¡ØMISSIONx2¡Ù²û¤«¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉºÇ¹â¡×¡ÖÇú²»ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¬¤³¤³¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÂ·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö2¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤«¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
