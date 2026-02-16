²¬»³¸©»ºÀ²çõ¤Î¡ÖÀ²çõ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢2026¡× ²¬»³¸©¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¼óÅÔ·÷3Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ
À²¤ì¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹ÃÈ¤Ç²º¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¤¬ÆÃÄ§¤Î²¬»³¸©¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬°é¤Ä¤³¤È¤ÇÍÌ¾¡£Æ±¸©¤Ç¤Ï¡¢ÇòÅí¤ä¤Ö¤É¤¦¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ½Ð²Ù¤Ç¤¤ë¤¤¤Á¤´¤ÎºÏÇÝ¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¡£
¸½ºß¡¢²¬»³¸©»º¤Î¡ÖÀ²çõ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢¡ÖÀ²çõ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢2026¡×¤ò¼óÅÔ·÷¤Î3Å¹ÊÞ¤Ç¡¢3·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ²çõ¡×¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¿§¤È·Á¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤µ¤È¹á¤ê¤ËÍ¥¤ì¤ë¸©»º¤¤¤Á¤´¤ÎÅý°ì¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤À¡£
ÅìµþŽ¥¿·¶¶¤Ë¤¢¤ë²¬»³¸©¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤È¤Ã¤È¤êŽ¥¤ª¤«¤ä¤Þ¿·¶¶´Û¡×¤Î2³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤â¤â¤Æ¤Ê¤·²È¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î29Æü¡Á2·î23Æü¤Î´ü´Ö¡¢À²çõ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Á´4ÉÊ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÈÀ¸²Ì¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤È¤Ã¤È¤ê¡¦¤ª¤«¤ä¤Þ¿·¶¶´Û³°´Ñ
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÈÎÇä¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ò¡Ö¤¯¤À¤â¤Î²¦¹ñ¡×²¬»³¸©¤¬¸Ø¤ë´õ¾¯¤Ê¤¤¤Á¤´¡ÖÀ²çõ¡×¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡Ó
ÌÜ¶Ì¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¤ê¡¼¤Á¤à´Æ½¤ À²çõ¤Á¤ã¤óÉ±¤«¤ï¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î²¬»³¸©½Ð¿È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Ž¥¤ê¡¼¤Á¤à¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡£¡ÖÊõÀÐÈ¢¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂçÎ³¤ÎÀ²çõ¤ò7Î³»ÈÍÑ¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ²Ä°¦¤µ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡£ÈÎÇä¤ÏÅÚÆü½Ë¤Î¤ß¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÄó¶¡¡£2·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢¤ê¡¼¤Á¤à¤µ¤ó¤¬1ÆüÅ¹Ä¹¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤â¤Æ¤Ê¤·²È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ê¡¼¤Á¤à´Æ½¤¡¡À²çõ¤Á¤ã¤óÉ±¤«¤ï¥Ñ¥Õ¥§¡×¡ÊÀÇ¹þ3,000±ß¡Ë
¡ÖÀ²çõ¥Ð¥Ð¥í¥¢¡×(ÀÇ¹þ850±ß)¡¢¡ÖÀ²çõ¥±¡¼¥¡×(ÀÇ¹þ1,250±ß)¡¢¡ÖÀ²çõ¥Ñ¥Õ¥§¡×(ÀÇ¹þ2,026±ß)¤Ê¤É½Ü¤ÎÇ»¸ü¤ÊÀ²çõ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Å¹Ä¹¤ÎÌÚÄÅ¿¿Ç·²ðÅ¹Ä¹¤Ï¡ÖÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¼óÅÔ·÷¶á¹Ù¤Ç¤ÏÎ®ÄÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯´õ¾¯À¤¬¹â¤¤¡£¡ØÀ²çõ¡Ù¤ÏÂçÎ³¤Ç²ÌÈé¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÌÆù¤Þ¤ÇÀÖ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢2·î¡Á3·î¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£1³¬¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÅ¹¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ²çõ¥Ð¥Ð¥í¥¢¡×¡¢¡ÖÀ²çõ¥±¡¼¥¡×¡¢¡ÖÀ²çõ¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ò¼óÅÔ·÷£²Å¹ÊÞ¤Ç¤â¡ÖÀ²çõ¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«ºÅ¡Ó
Æ±¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï3·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷2Å¹ÊÞ¤Ç¤âÀ²çõ¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Íµ¨¤Î¿·Á¯¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÀìÌçÅ¹ ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥«¥Õ¥§¡×(ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è)¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ²çõ¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¡¢¡ÖÀ²çõ¥Ñ¥Õ¥§¡×¡¢¡ÖÀ²çõ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î3ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥«¥Õ¥§(º¸¤«¤éÀ²çõ¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢À²çõ¥Ñ¥Õ¥§¡¢À²çõ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á)
¥¹¥¤¡¼¥Ä¿¦¿ÍŽ¥°Â¿©ÍºÆó»á¤Î ¡È°ìÎ®¤ÎÄ®¤Î¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥æ¥¦¥¸¥¢¥¸¥¡×(¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô)¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ²çõ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¤È¡ÖÀ²çõ¤Î¥¿¥ë¥È¡×¡¢¡ÖÀ²çõ¤Î¥·¥Ö¥¹¥È¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£