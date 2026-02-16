¤Þ¤µ¤«¤Î¾×·â¡ªJ¥ê¡¼¥°¤Ç¡È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¡¦¥Ä¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¡ÉÈ¯À¸¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥¥ã¥×Íã¤À¡×¥×¥ì¡¼¤â¥Ü¡¼¥ë¤â¡ÈÌ¡²è¡É¤Î´ñÀ×Åª½Ö´Ö¤Ë¡ÖÊ¿À®ÃË»ù´¿´î¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Û²£ÉÍFC 0¡Ý1 ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ê2·î14Æü¡¿¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¡¦¥Ä¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¡×¤Î½Ö´Ö
¡¡²£ÉÍFC¤ÎMF»³ÅÄ¹¯ÂÀ¤ÈFW¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¡×¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê²ÚÎï¤Ê°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFC¤Ï2·î14Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÂè2Àá¤Ç¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤â¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿60Ê¬¤ËMF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È73Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWµÜºê¹ã¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢²£ÉÍFC¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢90¡Ü5Ê¬¤Ë¾×·â¤Î¥·¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡²¡¤·¹þ¤à²£ÉÍFC¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿MF¿·ÊÝ³¤Îë¤¬¡¢º¸Â¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é±¦Â¤Ç¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥ë¥¥¢¥ó¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍî²¼ÅÀ¤Ë¤Ï»³ÅÄ¤È¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤Î»Ñ¤¬¡£Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤È¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍî¤ÁºÝ¤Ë¿ÈÂÎ¤ò³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤Î¤À¡£
SNS¾å¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢Âç¶õÍã¤ÈÌ¨ÂÀÏº¤¬1¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ2¿ÍÆ±»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ä¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¹ó»÷¤·¤¿º£²ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏSNS¤Ç¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¹¤´¡ª¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤é¥ê¥¢¥ë¥¥ã¥×Íã¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥Ö¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ä¥¤¥ó¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¿À®ÃË»ù´¿´î¤Ê¥À¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥¥Ã¥¯¡ª¡×¡Ö³¤³°¤ÎÈ¿±þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤ÎÀ¤³¦¤À¡ª¡×¤È´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤ÈSFIDA¤Î¥Ü¡¼¥ë¡ØTSUBASA J PRO¡Ù¤¬¸ø¼°µå¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡ª¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤âÍã¤¯¤ó¤À¤·¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï»³ÅÄ¤ÎÊý¤¬¤ï¤º¤«¤ËÁá¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¡¢¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤Îº¸Â¤¬»³ÅÄ¤Îº¸Â¤ò½³¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀçÂæ¤ÎGKÎÓ¾´ÍÎ¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ¡¢ÎÓ¤Ï¼ãÎÓ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¤¤ò»ß¤á¤¿²æ¤é¤¬ÎÓ¿À¡×¡Ö¤³¤ì¤òÆñ¤Ê¤¯»ß¤á¤ëSGGK¼é¸î¿ÀÌÚÌÚ¡×¤ÈÎÓ¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý0¤ÇÀçÂæ¤¬²£ÉÍFC¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë