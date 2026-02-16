¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÎË¬Ãæ¡¢¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê°ÊÍè¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑÂåÉ½ÃÄ¤¬Æ±¹Ô¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¡¦¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï24Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£¤³¤ÎË¬Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¡ÊºßÇ¤¡§2005¡Ý21Ç¯¡Ë°ÊÍè¤ÎºÇÂçµ¬ÌÏ¤Îºâ³¦ÂåÉ½ÃÄ¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎRFI¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÎË¬Ãæ¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ëºâ³¦ÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼çÍ×´ë¶È¤È¤µ¤ì¤ëDAX´ë¶È¡ÊDAX»Ø¿ôºÎÍÑÌÃÊÁ¤Î´ë¶È¡Ë¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¹Ô¤ò´õË¾¤¹¤ëºâ³¦¿Í¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¿Í¿ôÏÈ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥¤¥Ä´ë¶È¤ÏÃæ¹ñ¤Î¶¥¹çÁê¼ê¤«¤é¤ÎÆüÁý¤·¤Ë¹â¤Þ¤ë°µÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ï³×¿·À¤òÈ÷¤¨¤¿¿·À½ÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¡¢¤«¤Ä²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤â¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ´ë¶È¤Ï¼«¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥É¥¤¥Ä´ë¶È¤ËÄ©Àï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âè»°¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄ¾ÀÜ¤Î¶¥Áè¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¯¼£¤È´ë¶È¤ÎÂÐÃæÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ëÍø±×¤¬´°Á´¤Ë¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²¤½£³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¼óÇ¾¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¹©¶È¤È¸ÛÍÑ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤«¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ö¶È¤Î±¿±Ä¾ì½ê¤ä»Ô¾ì¤¬ËÜ¹ñ¤Ç¤¢¤ìÃæ¹ñ¤Ç¤¢¤ì¡¢Íø±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Ø¿´»ö¤À¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ëÀ¯ÉÜ¤ä·ÐºÑ³¦¤ÎÆ°¤¤òºÇ¤â¾Ü¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë·ÐºÑÂåÉ½ÃÄ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤è¤ëÍ¢½Ðµ¬À©¤ä¿ÍÌ±¸µ¥ì¡¼¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶¥Áè¤Î¤æ¤¬¤ß¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î»Ô¾ì»²Æþ¡¢¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÈµÄÏÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¿ô»ú¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐºÑ°ÍÂ¸ÅÙ¤ÏºÇ¶á¤Ë¤Ê¤êÌÀ³Î¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï21Ç¯¡¢Ìó110Ëü¿ÍÊ¬¤Î¸ÛÍÑ¤¬Ä¾ÀÜ¤Þ¤¿¤Ï´ÖÀÜ¤ËÃæ¹ñ´ØÏ¢¶ÈÌ³¤ÇÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë40Ëü¿ÍÊ¬¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÎÍ¢½ÐÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ëÂÐÃæÍ¢½Ð¤Ï21Ç¯8¡¥5¡ó¤«¤é5¡¥5¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤½¤ÎÂ¾¤Î²¤½£´ë¶È¤¬Ãæ¹ñËÜÅÚ¤ÇÃæ¹ñ»Ô¾ì¤òÁê¼ê¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òµòÅÀ¤ËÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ°¤¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥áºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤ÈÀ½ÉÊ¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÍ¢½Ð¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¤½£¤«¤éÁÀ¤Ã¤ÆÇä¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤âº¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏEUÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¾õ¶·¤À¡£²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Î¥¦¥ë¥º¥é¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ç¥¢¡¦¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÊä½õ¶âÌäÂê¤ä²á¾ê¤ÊÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¤Ç¤ÏÃ¦¹©¶È²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÊä½õ¶â¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤¬²á¾ê¤ÊÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢£Å£Õ°èÆâ¤Î¹©¶È´ë¶È¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹©¶ÈÁ´ÂÎ¤¬¿ê¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î¼çÄ¥¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¹©¶È¤Î´ðÈ×¤¬Êø²õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤òÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÎË¬Ãæ¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤ÎDAX´ë¶È¤ÎCEO¤Ë¤Ï¼¡¤Î¿ÍÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¤Î¥Ó¥ë¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥óCEO¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥áCEO¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Î¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åCEO¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥°¥ë¥Ç¥óCEO¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥ª¥é¡¦¥±¥ì¥Ë¥¦¥¹CEO¡¢¥Ø¥ó¥±¥ë¤Î¥«¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¯¥Î¡¼¥Ù¥ëCEO¡¢DHL¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼CEO¡¢¥³¥á¥ë¥Ä¶ä¹Ô¤Î¥Ù¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥ª¥ë¥í¥Ã¥×CEO¡¢BMW¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ä¥£¥×¥»CEO¡¢¥³¥Ù¥¹¥È¥í¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥ì¥Þ¥óCEO¤À¡£
¤Þ¤¿Æ±Â²·Ð±Ä¤Ç³ô¼°¤Ï¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ù¡¼¥ê¥ó¥¬¡¼¥¤¥ó¥²¥ë¥Ï¥¤¥à¤Î¥Õ¥Ù¥ë¥È¥¥¥¹¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ð¥¦¥à¥Ð¥Ã¥ÏCEO¤ä¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹¤ÎÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥é¡¼¥¹¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼»á¤â¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ËÆ±¹Ô¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë