¡¡£Ä£É£Ã <4631> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î16ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ16.7¡óÁý¤Î442²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯12·î´ü¤âÁ°´üÈæ8.5¡óÁý¤Î480²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¤ÎÆÃÊÌÇÛÅö¤òÍî¤È¤·¡¢ÉáÄÌÇÛÅö140±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.5¡óÁý¤Î114²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.0¡ó¢ª4.4¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
