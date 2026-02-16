ÆÈÀê¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª¸µSOUL’d OUT¤ÎTrackmaster¡¦Shinnosuke¡¢¿·¶Ê¡ØMy Funny Bunny Nite¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹
¸µSOUL'd OUT¤ÎTrackmaster¡¦Shinnosuke¤¬¡¢2·î14Æü¤Ë¿·¶Ê¡ØMy Funny Bunny Nite¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·¶Ê¡ØMy Funny Bunny Nite¡Ù¤Ï¡¢HiiT FACTORY¤ÎFemale MC¡¦Reyuna¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿Âç¿Í¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£
Eric B. ¡õ Rakim¤äPublic Enemy¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥É¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎHip-Hop¥Ó¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤Æ2¿Í¤Î¶î¤±°ú¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ê¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¡Ë¤ÇÊñ¤ó¤ÀÌ¥ÏÇ¤Î°ìÉÊ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÏÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ê2·î¡¦3·î¡Ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß³Æ¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¡ÚShinnosuke ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¸µ SOUL¡Çd OUT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È³èÆ°¤Ê¤É¤Ê¤É¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹Shinnosuke¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï2¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊNITE RIDERS¡¢NoID¡Ë³èÆ°¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥½¥íºîÉÊ¤ÏºòÇ¯¤Î²Æ¤Ë½Ð¤·¤¿¡ÖPERS¦®IDZ¡×°ÊÍèÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¡ÖMy Funny Bunny Nite¡×¤Ï¥Õ¥£¥á¡¼¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎReyuna(HiiT FACTORY) ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÊÎø°¦¤ªÍ·¤Ó¥½¥ó¥°¡£Eric B. ¡õ Rakim¤äPublic Enemy¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥É¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°Åª¼Á´¶¤Î¥Ó¡¼¥È¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Î³Ë¤È¤·¤ÆÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖHip-HopÅª¹á¤ê¤¬¤¹¤ë³Ú¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Reyuna¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HiiT FACTORY¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¤¤½÷À¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¡ÖFeels Good Times¡×¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¥é¥Ã¥×¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥³¡¼¡×¤Ê°õ¾Ý¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÀ¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Á´¶¤ÈÉ½¸½ÊýË¡¤Ë¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿ºî¤«Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏËÍÌ¾µÁ¤ÎºîÉÊ¤Ë¾·¤¤¤Æ°ì½ï¤ÎºîÉÊ¤ò¡ª¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ÈÆ±»þ¤ËÈà½÷¼«¿È¤âHiiT FACTORY°Ê³°¤ÎµÒ±é¡¦³°»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÂÎ¤Øµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë²¿¤«¤·¤é¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ê¿Æ¿´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÍ¾·×¤ÊÏ·ÇÌ¿´¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£
°ìÊýËÍ¤ÎÀ¼¼Á¤Ï¿¼¤ß¤¬Ìµ¤¯ËÜ³ÊÅª¤Êµ»ÎÌ¤âÌµ¤¤¤Î¤ÇÊÂ¤Ö¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÈà½÷¤ÎÀ¼¤ÇËÍ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÀè½Ò¤Î·ï´Þ¤á¤Æ¡ÖÈà½÷¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°ÕÌ£¡×¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡£º£¤Þ¤Ç½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏSOUL¡Çd OUT¤äbuzz¡úVibes¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È»þÂå¤Ç¤Ï¾¯¤·¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬²Î¤¦¥½¥íºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¥½¥í¥ï¡¼¥¯¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ò¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯°Ù¤Ë¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ÏËÍ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤ªÊ¬¤«¤ê¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¤³¤Î¶Ê¤Î¥Ç¥â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤º¤Ï³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÏÃ¤«¤é¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖMy Funny Bunny Nite¡×¤Ë¤Ï¸µ¥Í¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¸¥ã¥º¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖMy Funny Valentine¡×¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¶Ê¤¬¤½¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¶Á¤¤È»úÌÌ¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«²Î»ì¤Ë¿¥¤ê¹þ¤á¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬º£²ó¤ä¤Ã¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÍ¤Î³Ú¶ÊÀ©ºîÊýË¡¤Ï¶ÊÀè¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ³ÎÄê¤·¤Æ¤«¤é¡£²Î»ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢Àè¤º¤Ï¥µ¥Ó¤ÎÆþ¸ý¤Î¸ÀÍÕ¤ò·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤Æ¡¢º£²ó¤âÀè¤Ë¥µ¥Ó¤òÉ¡²Î¤Ç²Î¤¤¤Ê¤¬¤é²Î»ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Õ¤ÈÁ®¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖMy Funny Valentine¡×¡£¼ÂºÝ¡ÖMy Funny Valentine¡×¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¾å¼ê¤¯¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Þ¤ó¤Þ²á¤®¤ë¤Î¤â¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤Ã¤ÆÊÑ¹¹Ä´À°¤ò·Ð¤Æ¡ÖMy Funny Bunny Nite¡×¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¡×¤Þ¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖNite¡×¤ÏËÜÍè¡ÖNight = Ìë¡×¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥é¥ó¥°É½µ¡£°ÊÁ°¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖNitecrawlerz¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¡ÖNITE RIDERS¡×¤Ê¤ó¤«¤â¤½¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦É½µ¤Î»ÅÊý¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈPrince¤Î¿¿»÷¡£Èà¤¬À¸Á°»Ä¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥é¥ó¥°É½µ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥µ¥Ó¤Î²Î»ì¤«¤é¤¢¤È¤ÏÁ´ÉôÏ¢ÁÛ¥²¡¼¥à¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²»¤À¤«¤é¤³¤ÎÊÕ¤Î¿§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡¦»þ´ÖÀßÄê¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÏ¢ÁÛ¥²¡¼¥àÅª¤Êºî¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥Ð¥Ë¡¼¥Ê¥¤¥È¡×¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö½½¸ÞÌë¤Ê¤É¤Î¤ª·î¸«¡×¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Ï±¬Ç¯¡Ê¾Ð¡Ë¡Ö¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡ÖÃË½÷¤ÎÍ·¤Ó¡¢Îø°¦¡¢¶î¤±°ú¤¡¢¿§»ö¡×¤Ê¤É¡£¡Ö½½¸ÞÌë¤Ê¤É¤Î¤ª·î¸«¡×¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö½©¤ÎÌë¤ÎÀÅ¤±¤µ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡Ö¤«¤°¤äÉ±¡×¤Ê¤É¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌ¹à¤Ï¡ÖÌë¡×¤Ç³ç¤ì¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÌÑÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¡¢²Î»ì¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÅª¤ËÍí¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¢ª¡Öº£²ó¤Ï²Î¤è¤ê¤â¥é¥Ã¥×¤ÎÊý¤¬¸ÀÍÕ¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ç¤¤ÆÍ·¤Ù¤ë¤Ê¡×¢ª¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éReyuna¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
¥¦¥µ¥®¤ò¾ÝÄ§¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤âÆ±»þ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¤Ç¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤Ø¤ÈÀßÄê¡£ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤ÊTM NETWORK¤ÎÌ¾È×¡ÖCAROL¡×¤â¥¢¥ê¥¹¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¹þ¤á¤Æ¤¿¤ê¡£¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤Ê±ó²ó¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤ì¤ËÃË½÷¤ÎÍ·¤Ó¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Çº£²ó¤Ï·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÍÌ¾¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼Ú¤ê¤ÆÉ½ÌÌÅª¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ÇÊñ¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÊ¬ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡£
ºòÇ¯ËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿»þ¤ËReyuna¤µ¤ó¤¬¼êÉÁ¤¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀþ²è¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«ËÍ¤â¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æº£²ó¼«Ê¬¤ÇºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡¢ËÜÍè¥¢¥ê¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î¥¦¥µ¥®¤ÏÍº¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ëÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç¥¦¥µ¥®¤Ë¥¢¥ê¥¹¤ÎÉþ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¦¤µ¤®¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥¢¥ê¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËÍ¤¬±¬Ç¯¤Ê¤Î¤ÇËÍ¼«¿È¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¡¡¢¤Ê¤ó¤«¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Î¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¤·¤Æ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇMusic Video¤Ç¤âËÍ¤¬¥¦¥µ¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Reyuna¤µ¤ó¤¬½÷À¤Ê¤Î¤ÇÈà½÷¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò¤µ¤»¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç²¼ÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤«¤é¤½¤ì¤ÏÌµ¤·¡£ËÍ¤¬¤ä¤ë»ö¤¬Àµ²ò¡¢¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¥¢¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ê¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ÎÌ¼¥¥ã¥é¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡×¤Î»Ø´ø¡¦´ÆÆÄ¤Ï¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¡£Èà¤Ï¥¢¥ê¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¡Ö¥¢¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤ÇÏ¢ÁÛ¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤É¤ó¤É¤ó·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊReyuna¤µ¤ó¤«¤é¤âº£²óÆÃÊÌ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç·ÇºÜ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø90Ç¯Âå¥µ¥¦¥ó¥É¤òÎáÏÂ¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈHiiT FACTORY¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼Reyuna¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Shinnosuke¤µ¤ó¤Î¿·¶Ê¡ÖMy Funny Bunny Nite¡×¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ªShinnosuke¤µ¤ó¤Îºî¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤¬¡Ö¤â¤·¤âShinnosuke¤µ¤ó¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¾ì½ê¤ä¶õµ¤´¶¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¾¯¤·Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¶¦¤ËÁÛÁü¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤È¿ÈÂÎ¤¬ÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤¤¤¤³Ú¶Ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÖMy Funny Bunny Nite¡×¤¬³§ÍÍ¤Î2·î¤òºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡Ù
¤¤¤Ä¤«Èà½÷¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤éËÍ¤Î³èÆ°¡¢HiiT FACTORY¤Î³èÆ°¤â¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤ÊËÍ¤Î¼«¿®ºî¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤È2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¼¾ÅÙ¤Î¤¢¤ëÌë¤Î¶õµ¤´¶¡¦²¹ÅÙ´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£