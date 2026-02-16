¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1970¡ÖÆ´¤ì¤Î¥®¥Ö¥½¥ó¡×
¡Ú¥®¥Ö¥½¥ó¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡Û¡ÊÊ¡²¬¸©¡¡¥±¥ó¥±¥ó¡¡58ºÐ¡Ë
¤ä¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î¥®¥Ö¥½¥ó¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÃÆ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÕ¼à¤ÎÅ¦¤ß¤Ë¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥í¥´¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬°ìÇÕ¤ä¤ë¤Î¤¬»êÊ¡¤Î¤Ò¤È»þ¤Ç¤¹¡£ËÜÊª¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥®¥Ö¥½¥ó¤Ç¤¹¤Í!
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¥¹¥¿¥¸¥ª¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£°ÊÁ°¤Ï¥É¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Í¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡õ¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÉÕ¤¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥¯¼þ¤ê¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë´¶¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤à¤·¤í¥Ü¥Ç¥£¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¼Á¼Â¹ä·ò¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¡£¥´¥àÉé¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥¿¥ª¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤â°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥×¤ÎÁ°¤Ë´Ê°×Åª¤Ê±£¤·¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Ê¤¢¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â¿ÍÊÁ¤Ã¤Æ½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡£GJ¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
¡ú³§¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´¼«Ëý¤Î³Ú´ï¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BARKS³Ú´ï¿ÍÊÔ½¸Éô¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÔ½¸Éô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÅê¹Æ¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡ÊÎã¡ËÉ¬»à¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼
¡¡¡ÊÎã¡Ë³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥ó¥Ð
¡Ê2¡Ë³Ú´ïÌ¾¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¡Ë
¡¡¡ÊÎã¡Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ó¡¼¥ó¡¡TB-1000
¡¡¡ÊÎã¡Ë¼«ºî¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡¡¼êºî¤ê3¹æ
¡Ê3¡Ë¤ªÌ¾Á°¡¡½êºß¡¡Ç¯Îð
¡¡¡ÊÎã¡ËÎý½¬·ù¤¤¤µ¤ó¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡21ºÐ
¡¡¡ÊÎã¡Ë»³ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¡¡ËÌ¶èÀÖ±©»Ô¡¡XºÐ
¡Ê4¡ËÀâÌÀ¡¦¼«Ëý¥È¡¼¥¯
¡¡¢¨Ê¸¾ÏÎÌÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¿¤³¤À¤ï¤ê¡¿¼«Ëý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¼Ì¿¿
¡¡¢¨ºÇÂç5Ëç¤Þ¤Ç
¡ü±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
