¡ÚºÆÈÎ¡Û°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ë¡Ö¥Ô¥Î¡×¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì! 52cm¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡Ö¥Ô¥Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Íß¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥°¥«¥Ã¥×²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤»¤ó?¾Ð¡×¤ÈÏÃÂê
3·î6Æü¡¢¿¹±ÊÆý¶È¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥¹¡ÖPino¡×¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹!
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¿¹±ÊÆý¶È Pino(¥Ô¥Î)¡×
¤³¤Î¤Û¤ÉºÆÈÎ¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ö¿¹±ÊÆý¶È Pino(¥Ô¥Î)¡×¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¡£º£²ó¤â¡¢¥Ô¥Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Âç¤¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥°¥«¥Ã¥×²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤»¤ó?¾Ð¡×¡Ö¥Ô¥Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Íß¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤¨¡¼¡¼!!!!¤É¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤Û¤·¤¤!!!¡×¡ÖºÆÈÎ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¤®¤ë!¡×¤È¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1²ó700±ß¡£3·î6Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢½ñÅ¹¡¢¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó(ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ6¸©¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ)¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¡£²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹!
¡ÚA¾Þ¡ÛPino¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
Pino¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¥Õ¥¿¤¬³«¤±¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÌó52cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¿¹±ÊÆý¶È Pino(¥Ô¥Î)¡×Pino¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÚB¾Þ¡ÛPino¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¥Á¥ç¥³¥¢¥½¡¼¥È¤Î¸ÄÊñÁõ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó100cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¿¹±ÊÆý¶È Pino(¥Ô¥Î)¡×Pino¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¡ÚC¾Þ¡ÛPino¥é¥¤¥È
¥Ô¥Ã¥¯¤¬»É¤µ¤Ã¤¿Pino¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥é¥¤¥È¡£¥¢¥¤¥¹ÉôÊ¬¤¬3¿§¤Ë¸÷¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó19.5cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¿¹±ÊÆý¶È Pino(¥Ô¥Î)¡×Pino¥é¥¤¥È
¡ÚD¾Þ¡Û¥«¥Ã¥×&¥Þ¥É¥é¡¼¥¹¥×¡¼¥ó
Pino¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥Ã¥×(Ìó6cm)¤È¡¢¥Ô¥Ã¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Þ¥É¥é¡¼¥¹¥×¡¼¥ó(Ìó13cm)¤Î¥»¥Ã¥È¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¿¹±ÊÆý¶È Pino(¥Ô¥Î)¡×¥«¥Ã¥×&¥Þ¥É¥é¡¼¥¹¥×¡¼¥ó
¡ÚE¾Þ¡Û¥¿¥ª¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Pino¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿²Ä°¦¤¯¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó25Ñ¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¿¹±ÊÆý¶È Pino(¥Ô¥Î)¡×¥¿¥ª¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÚF¾Þ¡Û¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×
¡ÚG¾Þ¡Û¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡ÚH¾Þ¡Û¥é¥Ð¡¼¥¢¥½¡¼¥È
²Ä°¦¤¯¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×(Ìó4Ñ¡¢Áª¤Ù¤ëÁ´5¼ï)¡¢Pino¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÆ¸½¤·¤¿¼ÂÊªÂç(Ìó13¡Á16.5cm¡¢Áª¤Ù¤ëÁ´6¼ï)¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¥é¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼(Ìó8cm)¤È¥é¥Ð¡¼¥¿¥¤(Ìó14cm)¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥¢¥½¡¼¥È(Áª¤Ù¤ëÁ´4¼ï)¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¿¹±ÊÆý¶È Pino(¥Ô¥Î)¡×¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¥é¥Ð¡¼¥¢¥½¡¼¥È
¡Ú¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡ÛPino¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¥é¥¹¥È¥ï¥óver.
ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤Ï¡¢A¾Þ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢ÌÌ¤¬¥é¥¹¥È¥ï¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó52cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¿¹±ÊÆý¶È Pino(¥Ô¥Î)¡×Pino¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¥é¥¹¥È¥ï¥óver.
¤Ê¤ª¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Î¡ÖPino¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¥é¥¹¥È¥ï¥óver.¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï6·îËöÆü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï30¸Ä¡£
