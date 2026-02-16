¿¹ÊÝJ¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó±óÆ£¹Ò¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¡£½ÅÍ×¤Ê£³·î²¤½£±óÀ¬¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¿ØÍÆ¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡©
¡¡£²·î11Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Çº¸Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¡ÖÄ¹´ü´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤â¡Ö¤â¤·¹Ò¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄË¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶ì½Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¤¬ÉÔºß¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¿Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³·îËö¤«¤é¤Î²¤½£±óÀ¬¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¡õ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿ØÍÆ¤ÇÄ©¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÂåÉ½¥Ü¥é¥ó¥Á¸õÊä¤¿¤Á¤Î¸½¾õ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤ÈÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤À¡£
¡¡º´Ìî³¤¤Ïº£µ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬£±Éô¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¼«ÂÎ¤Ï²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èà¼«¿È¤Ï¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ÅÄ¤Ï£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶ÚÆù·Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç£±»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢14Æü¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤ÇÉüµ¢¡£ÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢£±¤Ä¤ÎÏ¯Êó¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯£³·î°Ê¹ß¡¢ÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡££²·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï£³»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀèÈ¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤âÌµÇÔ¡£¼ó°Ì¤Î¥Ý¥ë¥È¤Ë£´¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼éÅÄ¼«¿È¤Ï¡Ö£³·î¤ËÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£±óÆ£¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÃæÈ×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¿´¶¯¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°ÆùÎ¥¤ì¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢£²·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉüµ¢¤·¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£Èà¤Ï£¸Æü¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç£²¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¡£11Æü¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÃå¼Â¤Ë¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤äÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤È£±¤«·î¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÄ´»Ò¤ËÌá¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼¡¤ÎÂåÉ½¤Ç¤ÏÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤Èµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤¬Î¥Ã¦Ãæ¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£³ùÅÄ¤¬Á°ÌÜ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ÏÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤·¡¢Á°Àþ¤ÎÏ¢Æ°À¤â¾å¤¬¤ë¡£ÀäÂÐÅª¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡³ùÅÄ¤¬£²ÎóÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎËç¿ô¤¬£±ËçÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÄÌ¾ï¤Ê¤éÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Î¤À¤¬¡¢£±·î31Æü¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï°Ê¹ß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç½ÐÈÖ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á15Æü¤ÎFA¥«¥Ã¥×£´²óÀï¡¦¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÀï¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢78Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤ÈËÜ¿Í¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂåÉ½¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢£³·î¤Þ¤Ç¶ì¶¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï¥ê¡¼¥º¤Ç½øÎó¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¾åµ£µ¿Í¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£º£¡¢ºÇ¤âÍË¾¤Ê¤Î¤¬¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡ÊNEC¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡££±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤¬ËÜ·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤ë¤Û¤ÉµÞ·ã¤ËÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯£¹·î°ÊÍè¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Ï³ùÅÄ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥µ¥¤¥É¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£¤½¤Î¥Þ¥ë¥Á¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¼éÅÄ¤«ÅÄÃæÊË¤ËÂå¤¨¤Æº´Ìî¹Ò¤ò¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤â¡Ö¤â¤·¹Ò¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄË¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶ì½Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¤¬ÉÔºß¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¿Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³·îËö¤«¤é¤Î²¤½£±óÀ¬¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¡õ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿ØÍÆ¤ÇÄ©¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡º´Ìî³¤¤Ïº£µ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬£±Éô¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¼«ÂÎ¤Ï²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èà¼«¿È¤Ï¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ÅÄ¤Ï£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶ÚÆù·Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç£±»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢14Æü¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤ÇÉüµ¢¡£ÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢£±¤Ä¤ÎÏ¯Êó¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯£³·î°Ê¹ß¡¢ÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡££²·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï£³»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀèÈ¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤âÌµÇÔ¡£¼ó°Ì¤Î¥Ý¥ë¥È¤Ë£´¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼éÅÄ¼«¿È¤Ï¡Ö£³·î¤ËÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£±óÆ£¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÃæÈ×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¿´¶¯¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°ÆùÎ¥¤ì¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢£²·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉüµ¢¤·¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£Èà¤Ï£¸Æü¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç£²¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¡£11Æü¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÃå¼Â¤Ë¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤äÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤È£±¤«·î¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÄ´»Ò¤ËÌá¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼¡¤ÎÂåÉ½¤Ç¤ÏÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤Èµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤¬Î¥Ã¦Ãæ¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£³ùÅÄ¤¬Á°ÌÜ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ÏÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤·¡¢Á°Àþ¤ÎÏ¢Æ°À¤â¾å¤¬¤ë¡£ÀäÂÐÅª¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡³ùÅÄ¤¬£²ÎóÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎËç¿ô¤¬£±ËçÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÄÌ¾ï¤Ê¤éÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Î¤À¤¬¡¢£±·î31Æü¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï°Ê¹ß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç½ÐÈÖ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á15Æü¤ÎFA¥«¥Ã¥×£´²óÀï¡¦¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÀï¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢78Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤ÈËÜ¿Í¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂåÉ½¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢£³·î¤Þ¤Ç¶ì¶¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï¥ê¡¼¥º¤Ç½øÎó¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¾åµ£µ¿Í¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£º£¡¢ºÇ¤âÍË¾¤Ê¤Î¤¬¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡ÊNEC¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡££±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤¬ËÜ·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤ë¤Û¤ÉµÞ·ã¤ËÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯£¹·î°ÊÍè¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Ï³ùÅÄ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥µ¥¤¥É¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£¤½¤Î¥Þ¥ë¥Á¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¼éÅÄ¤«ÅÄÃæÊË¤ËÂå¤¨¤Æº´Ìî¹Ò¤ò¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£