¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¡¡¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼¡¢ÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤òÃ£À®
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÂÐ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¡¢°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡22Ê¬¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï40ºÐ¤ÎMF¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¥ß¥ë¥Ê¡¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»½Ð¾ìµÏ¿¤Ï653»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ¿µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥¬¥ì¥¹¡¦¥Ð¥ê¡¼¤ËÊÂ¤ó¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÈÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥ß¥ë¥Ê¡¼¡£¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Í´ÖÀ¤È¡¢¹â¤¤¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ä¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¹¶·âÅªMF¤È¤·¤Æ¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£¥·¥Æ¥£»þÂå¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬²ø²æ¿Í¤ÎÂ³½Ð¤Ç¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï9ÈÖ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¸«»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥ß¥ë¥Ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥Ç¥£¡¦¥·¥§¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥®¥°¥¹¡¢¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥«¥ó¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤È5¿Í¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ê¡¼¥°¤ÇÌ¤¤À¤Ë¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤À¡£
¡¡º£µ¨Ãæ¤Ë¥Ð¥ê¡¼¤ÎµÏ¿¤òÈ´¤¯¤³¤È¤â³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¥ß¥ë¥Ê¡¼¡£¤É¤³¤Þ¤ÇµÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥¬¥¸¥ótheWORLD314¹æ¡¢2·î15ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ