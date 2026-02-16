¡Ú´äËÜµ±Íº¡Û¤É¤¦¤·¤¿¥ì¥¤¥½¥ë!? ¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¡£·üÇ°¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¡££²¿Í¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬È´¤±¤¿·ê¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«
¡ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£²Àá¡ÏÇð £±¡Ý£² ÅìµþV¡¿£²·î15Æü¡¿»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎÄ´»Ò¤¬º£¤Ò¤È¤Ä¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Í¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¤Ç£±¡Ý£²¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£³«Ëë¤Î¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ï£³¡Ý£µ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç£²Ï¢ÇÔ¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎJ£±¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿·ë²Ì¡¢ÀË¤·¤¯¤â£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ÅöÁ³¡¢¤³¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¡£°Õ³°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¾®Àô¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿»³Ç·Æâ¤Ï¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤«¤Ê¤êÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤·¡¢Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ïµ×ÊÝ¤â¤¤¤ë¤·¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢±¦¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ä¤äÇ÷ÎÏÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º¸¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¾®¸«¤¬ÀèÈ¯¡£Èà¤â¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤À¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤è¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â...Ì¾¸Å²°¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾®²°¾¾¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾®²°¾¾¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÎÏ¤ÇÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤·¡¢Ì£Êý¤È¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÏ¢·¸¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¡£¾õ¶·¤ËÅ¬¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤Ï¸Ä¤ÎÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤ë¥¸¥¨¥´¤â¿À¸Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤·¡¢º£µ¨¤Î¥ì¥¤¥½¥ë¤Ç¤Ï£±¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡££²¿Í¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬È´¤±¤¿·ê¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«¡£¾®¸«¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥£¥Ã¥È¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¡È²½¤±¤ë¡É¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äËÜµ±Íº¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤Æ¤ë¤ª¡Ë¡¿1972Ç¯£µ·î£²Æü¡¢53ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Õ¥¸¥¿¡¿Ê¿ÄÍ¡¢µþÅÔ¡¢Àîºê¡¢VÀîºê¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÀçÂæ»þÂå¤Ë·è¤á¤¿¡È40¥á¡¼¥È¥ëFKÃÆ¡É¤Ïº£¤â¸ì¤êÁð¤Ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¡£°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Î¸ª½ñ¤Ç¡¢²¤½£CL¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÌä¤ï¤º¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£23Ç¯¤Ë¡Øº¸Íø¤¤Î²ñ¡Ù¤òÈ¯Â¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎÄ´»Ò¤¬º£¤Ò¤È¤Ä¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Í¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¤Ç£±¡Ý£²¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£³«Ëë¤Î¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ï£³¡Ý£µ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç£²Ï¢ÇÔ¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎJ£±¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿·ë²Ì¡¢ÀË¤·¤¯¤â£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ÅöÁ³¡¢¤³¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¾®Àô¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿»³Ç·Æâ¤Ï¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤«¤Ê¤êÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤·¡¢Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ïµ×ÊÝ¤â¤¤¤ë¤·¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢±¦¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ä¤äÇ÷ÎÏÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º¸¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¾®¸«¤¬ÀèÈ¯¡£Èà¤â¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤À¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤è¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â...Ì¾¸Å²°¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾®²°¾¾¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾®²°¾¾¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÎÏ¤ÇÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤·¡¢Ì£Êý¤È¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÏ¢·¸¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¡£¾õ¶·¤ËÅ¬¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤Ï¸Ä¤ÎÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤ë¥¸¥¨¥´¤â¿À¸Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤·¡¢º£µ¨¤Î¥ì¥¤¥½¥ë¤Ç¤Ï£±¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡££²¿Í¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬È´¤±¤¿·ê¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«¡£¾®¸«¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥£¥Ã¥È¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¡È²½¤±¤ë¡É¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äËÜµ±Íº¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤Æ¤ë¤ª¡Ë¡¿1972Ç¯£µ·î£²Æü¡¢53ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Õ¥¸¥¿¡¿Ê¿ÄÍ¡¢µþÅÔ¡¢Àîºê¡¢VÀîºê¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÀçÂæ»þÂå¤Ë·è¤á¤¿¡È40¥á¡¼¥È¥ëFKÃÆ¡É¤Ïº£¤â¸ì¤êÁð¤Ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¡£°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Î¸ª½ñ¤Ç¡¢²¤½£CL¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÌä¤ï¤º¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£23Ç¯¤Ë¡Øº¸Íø¤¤Î²ñ¡Ù¤òÈ¯Â¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸