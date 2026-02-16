VaundyÅìµþ¥Éー¥à2daysÂçÀ¹¶·¡ª½é¥¢¥¸¥¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡õ¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñÆâ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー³«ºÅÈ¯É½
Vaundy¤¬¡¢¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØVaundy DOME TOUR 2026 ¡ÈSILENCE¡É¡Ù¤ò2·î14¡¦15Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¢£VaundyÃËÀ¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥Éー¥à¥Ä¥¢ー³«ºÅ¡ª
º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¼«¿È½é¡¦ÃËÀ¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡£
2·î7¡¦8Æü¤ÎÊ¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3·î28Æü¤ÎËÌ³¤Æ» ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥Éー¥à¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´¸ø±é¹ç·×Ìó35Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´²ñ¾ì´°Çä¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡Østrobo¡Ù¤Îº¢¤Î³Ú¶Ê¤«¤éºÇ¿·¤Î³Ú¶Ê¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê²Î¤ÎÎÏ¤È¥¹¥±ー¥ë´¶¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ÏU-NEXT¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«ËÁÆ¬3¶Ê¤Î¤ßX¤ÈYouTube¤Ê¤É¤Ç¤âÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢150Ëü²ó°Ê¾å¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢15Æü¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±éÆâ¤Ç¤Ïº£½©¤è¤êÅìµþ¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¹á¹Á¡¦Ê¡²¬¡¦ÂæËÌ¡¦¾å³¤¤ò²ó¤ë¼«¿È½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤È2027Ç¯¤«¤é2028Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñÆâ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸¥µ¥¤¥É¤Þ¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿5Ëü5,000¿Í¤ÎÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
½ª±é¸å¤Ë¤Ï¤¢¤é¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£2026Ç¯¡¢³èÌö¤Î¾ì¤òÀ¤³¦¤Ë³È¤²¤Æ¤¤¤¯Vaundy¤ËÃíÌÜ¤À¡£
PHOTO BY ÆüµÈ¡ÉJP¡É½ãÊ¿
¢£¡Ú²èÁü¡Û¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
¢£¡Ú²èÁü¡ÛVaundy¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥¸¥¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ーÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://member.vaundy.jp/feature/ASIAARENATOUR_2026
Vaundy OFFICIAL SITE
https://vaundy.jp/