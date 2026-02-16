ÊÆ¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¢ºÆ¸ò¾Ä¸¡Æ¤¤«¡¡Å¨ÂÐÅªÇã¼ý¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤È
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï15Æü¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤¬¡¢Æ±¶È¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤ÈÇã¼ý¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¸ò¾Ä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÇã¼ý¹çÀï¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥Ê¡¼Çã¼ý¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¹ç°Õ¡£Çã¼ý¹çÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬Å¨ÂÐÅªÇã¼ý¤ò»Å³Ý¤±¡¢10Æü¤Ë¾ò·ï¤Î¾åÀÑ¤ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥ï¡¼¥Ê¡¼¤¬ºÆ¸ò¾Ä¤Î¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ï·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£