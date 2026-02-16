「今の夫との結婚を後悔」したことがある既婚女性は約7割――そんな調査結果が株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』による「夫の選び方と結婚後の本音」に関する調査でわかりました。では、夫選びで妥協しなければよかったこと／妥協してもよかったことにはどのようなことが挙げられたのでしょうか。



【ランキング】夫選びで妥協してもよかったことTOP8

調査は、全国の20代〜50代の既婚女性287人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



調査の結果、全体の70.0％が「今の夫との結婚を後悔したことがある」と回答。また、「生まれ変わったら、今の夫とまた結婚したいですか？」という質問には、54.0%が「いいえ」と回答し、半数以上が現状のパートナーに対して何らかの不満を抱えており、人生をやり直せるなら別の選択肢を望んでいるという衝撃的な本音が明らかになりました。



次に、「結婚相手を選ぶ際に妥協しなければよかったこと」を尋ねたところ、「経済力（低収入）」（65人）、「金銭感覚」（42人）、「家事スキルと意欲」（32人）が上位に挙がりました。



一方、「妥協してもよかったこと」としては、「容姿」（105人）が次点の「服装・センス」（38人）を大きく引き離す結果となり、多くの既婚女性が「結婚生活において、夫の見た目はさほど重要ではない」と実感していることがわかりました。なお、「特にない」（96人）という回答も一定数見られました。



また、これから結婚する女性に向けて、以下のようなコメントが寄せられました。



▽義理両親や親戚との関係や距離感を確認したほうが良いと思います。何かあったときに自分の方を守ってくれるかなどを考えておくと良いです（40代）

▽結婚する前に必ず、相手の考え方の中に男が家事をすることを当たり前だという考えがあるかを確認しておくこと（30代）

▽同棲して相手の生活態度や金銭感覚を把握してから結婚の判断をした方がいいです。特にモラハラはある程度長い期間一緒に生活しないと気付きにくいので（20代）

▽とにかく経済力と金銭感覚の常識がある人を選んでください。また、物を捨てられない人も要注意です。シンプルな生活をしている人のほうが経済的にも金銭感覚もあるので、物も増やさないので生活も安定するかと思います（40代）

▽焦らずに恋愛をして、好きな人と結婚した方が絶対にいいです。性格が良くても、価値観が違うと、本当に辛くなります。妥協も時には必要だと思いますが、とにかく結婚したいと思える好きな人と結婚して欲しいと思います（20代）



結婚はもちろん後悔ばかりではありません。最後に、「この人と結婚して良かった！と感じる瞬間」を聞いたところ、「一緒にいて気を遣わない」（45人、「自由にさせてくれる」（35人）、「子供をかわいがる」（28人）が上位に挙がり、ドキドキするような恋愛感情よりも、家族としての安心感や信頼関係が幸福度につながっていることがうかがえる結果となりました。



これらの調査結果を踏まえて同社は、「結婚生活は数十年続く現実です。一時の感情ではなく『生活を共にできる相手か』という視点を持つことが重要です」と述べています。



【出典】

▽結婚相談所Presia／【既婚者287名に聞く】結婚相手にふさわしい男性の選び方TOP7【何が大事？】