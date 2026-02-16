次期「AirPods Pro」には周囲を見るためのカメラが搭載される可能性がある、と報じられています。

リークアカウントのKosutamiによれば、次期AirPods Proでは各イヤホンに搭載されるカメラを通じて着用者の周囲を見ることができるとのこと。また、製品価格は現行モデルと同じ249ドル（約3万8000円※）であると伝えています。

※1ドル＝約153.4円で換算（2026年2月13日現在）

次期AirPods Proに関しては、アナリストのミンチー・クオ氏が、少なくとも1つの超小型赤外線カメラを搭載すると以前に報告していました。これによりハンドジェスチャーを認識し、ヘッドセット「Apple Vision Pro」とともに、強化された空間オーディオ体験を提供できると述べています。

また、リークアカウントのInstant Digitalも、次期AirPods Proに赤外線カメラが搭載されると発信していました。現行モデルのAirPods Proよりも高価で、両モデルが並行して販売される可能性もあるようです。

Appleは通常、1年の後半に新しいAirPodsを発表します。次期iPhoneとともに、カメラを搭載した次期AirPods Proが登場するのか注目です。

Source: Kosutami / X via MacRumors

