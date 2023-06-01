初代プレステやPS2周辺機器などがミニチュアに！ 「PlayStation /ミニチュアチャーム付きビスケット」が本日発売
バンダイは、「PlayStation /ミニチュアチャーム付きビスケット」を2月16日に発売する。価格は385円。
本商品は、初代プレイステーションやプレイステーション 2本体・周辺機器をモチーフにしたミニチュアチャーム付きビスケット。初代プレステおよびPS2のハードウェアと、コントローラーやメモリーカードがミニチュアで登場する。ラインナップは懐かしのPocketStationやお馴染みのロゴであるPlayStation Family Markを加えた、シークレットを含む全11種。ビスケットはプレイステーションを象徴するPlayStation Shapes Logo“△〇×□”とPlayStation Family Markのボタン風デザインで、バター風味のまろやかな味わいとなっている。
パッケージ
イメージ
イメージ
「PlayStation /ミニチュアチャーム付きビスケット」
ボールチェーン付きマスコット1個（全11種/うちシークレット1種）
1．PlayStation
2．PlayStation２
3．PlayStation コントローラ
4．アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) ブラック
5．メモリーカード (PlayStation )
6．メモリーカード ブラック (PlayStation ２)
7．アナログコントローラ (DUALSHOCK ) クリスタル
8．アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) セラミック・ホワイト
9．PocketStation
10．PlayStation Family Mark
11．★シークレット★
・ビスケット21g
"PlayStation" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
(C)Sony Interactive Entertainment Inc.