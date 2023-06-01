【PlayStation /ミニチュアチャーム付きビスケット】 2月16日 発売 価格：385円 対象年齢：15才以上

　バンダイは、「PlayStation /ミニチュアチャーム付きビスケット」を2月16日に発売する。価格は385円。

　本商品は、初代プレイステーションやプレイステーション 2本体・周辺機器をモチーフにしたミニチュアチャーム付きビスケット。初代プレステおよびPS2のハードウェアと、コントローラーやメモリーカードがミニチュアで登場する。ラインナップは懐かしのPocketStationやお馴染みのロゴであるPlayStation Family Markを加えた、シークレットを含む全11種。ビスケットはプレイステーションを象徴するPlayStation Shapes Logo“△〇×□”とPlayStation Family Markのボタン風デザインで、バター風味のまろやかな味わいとなっている。

【ラインナップ（シークレットを含む全11種）】

パッケージ

イメージ

イメージ

「PlayStation /ミニチュアチャーム付きビスケット」

ボールチェーン付きマスコット1個（全11種/うちシークレット1種）

1．PlayStation
2．PlayStation２
3．PlayStation コントローラ
4．アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) ブラック
5．メモリーカード (PlayStation )
6．メモリーカード ブラック (PlayStation ２)
7．アナログコントローラ (DUALSHOCK ) クリスタル
8．アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) セラミック・ホワイト
9．PocketStation
10．PlayStation Family Mark
11．★シークレット★

・ビスケット21g

"PlayStation" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)Sony Interactive Entertainment Inc.