女性誌「ハーパーズ バザー」日本版の公式インスタグラムに登場

ミラノ・コルティナ五輪では連日熱戦が繰り広げられている。そんな中、世界29地域で発行される女性誌「ハーパーズ バザー」日本版の公式インスタグラムに、日本人メダリストが突如登場し、ネット上の注目を集めている。

同誌のインタビューに登場したのは、フィギュアスケートのシングルと団体の2種目で銀メダルを獲得した鍵山優真だった。フリー後に行われたインタビューでは競技の感想や、ミラノに持参してよかったもの、オメガの時計「コンステレーション」を選んだ理由は、といった質問に回答していった。

「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで銀メダルを2つ獲得したフィギュアスケートの鍵山優真選手に直撃インタビュー」との文面で投稿された、このインタビュー動画には「とってもお似合いです」「優真くんの笑顔が大好きです」「優真くん、カッコいい〜今日ビジュいいじゃーん！ですね！」などのコメントが寄せられていた。

同誌は1867年に米ニューヨークで創刊。現在は世界29地域で発行される世界有数のファッション誌。4月号の表紙は女優の深津絵里が担当。過去の投稿を見ても、俳優や世界的なセレブが登場しており、アスリートがフォーカスされるのは異例だ。



（THE ANSWER編集部）