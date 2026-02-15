大西流星（なにわ男子）× 原嘉孝（timelesz）が不可解な連続殺人事件に挑む！『横浜ネイバーズ Season２』ポスタービジュアル＆特報映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大西流星と原嘉孝が主演を務める人気ドラマ『横浜ネイバーズ』Season２のポスタービジュアルと特報映像が解禁された。

■Season2は連続殺人事件に挑むサスペンスフルなドラマに！

大西流星が演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原嘉孝が演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいくヒューマン・エンターテイメント『横浜ネイバーズ』。原作は「第11回吉川英治文庫賞」最終候補作にもノミネートされ話題となっている、岩井圭也の大人気小説『横浜ネイバーズ』シリーズ（ハルキ文庫）だ。

そしてこの度、3月7日22時よりWOWOWで放送・配信がスタートするSeason２についての情報が解禁された。Season2では、原作には無いドラマオリジナルの要素が加わり、Season1よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される。

横浜一帯で謎のステッカーが無作為に貼られる事象が多発する中、一件の殺人事件が発生。欽太、そしてロンや“ネイバーズ”の仲間たちにとって大切なある人物が犠牲者となってしまう。しかし、それは不可解な連続殺人事件の序章に過ぎなかった――。

事件解決のために奔走する欽太だったが、殺人の容疑で逮捕された人物はまさかのロンだった。欽太やヒナ（平祐奈）らは、ロンの無実を信じて行動するもロンはなぜか口を閉ざしたままで……。果たして、バラバラに見える一連の事件はどのように交錯していくのか？やがて衝撃の真相が明らかになる――。

■萩原聖人、蓮佛美沙子ら実力派キャストが新たに登場

Season２から新たに登場する、豪華実力派キャストも解禁された。

欽太とバディを組んで連続殺人事件の捜査にあたる神奈川県警捜査一課刑事・浅香希子役に蓮佛美沙子。逮捕されたロンの弁護人を務めることになる弁護士・清田大助役に萩原聖人。清田の元でともに働くパラリーガル・梨岡拓也役に酒向芳。

さらに、平祐奈、高橋侃、紺野彩夏、三浦誠己、須森隆文、阿南敦子、中島ひろ子、オクイシュージ、原日出子、螢雪次朗、村田雄浩らが出演。Season１でお馴染みの登場人物に加え、新たな面々が物語に彩りを添える。

併せて解禁されたSeason２のポスタービジュアルと特報映像は、Season１の希望を感じられる鮮やかさとは一転、シリアスな表情で事件の真相へと立ち向かう登場人物たちを活写した。

Season２で演出を務めるのは、『その女、ジルバ』（CX系）、『能面検事』（TX）などの村上牧人。そして、映画『市子』『爽子の衝動』など監督としても活躍する戸田彬弘が脚本を務める。

大西も原も口を揃えて「Season１とはまた別の作品に挑んでいるような雰囲気だった」と語るほど印象を変え、手に汗握る本格クライムサスペンスが展開されるSeason２だが、その物語について大西は「仲間を信じる気持ちを忘れずに貫き通した先に、どんな未来が待っているのか。Season1、2を通して『絆』をしっかりと感じていただける作品になっていると思います」とコメント。シリーズ全体の根底に流れる魅力を語った。

また、原は「Season2ではさらに物語のスケールが大きくなり、伏線も増えます。きっとドキドキする展開が待っていますので、ぜひご期待ください」と語り、予測不能なスリリングな展開に自信を覗かせた。

なお、Season２の主題歌情報は後日明らかとなる。WOWOWオンデマンドでは、キャスト座談会やインタビューなどスペシャルコンテンツも順次配信予定。続報をチェックしてほしい。

Season1は、毎週土曜日 23時40分～24時35分（フジテレビ系全国ネット）で好評放送中。こちらもお見逃しなく。

■番組情報

WOWOW『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2』

3月7日（土）より毎週土曜日22：00～

WOWOWプライム、WOWOW オンデマンドで放送・配信（全8話）

出演：大西流星/原嘉孝/平祐奈/高橋侃/紺野彩夏/三浦誠己/須森隆文/阿南敦子/中島ひろ子/オクイシュージ/原日出子/螢雪次朗/村田雄浩/蓮佛美沙子/酒向芳/萩原聖人

■【動画】『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season２/特報映像』

