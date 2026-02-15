オードリー若林正恭、3週間休養へ 声帯治療に専念「炎症がずっと起きてる」
【モデルプレス＝2026/02/15】お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、2月14日放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1：00〜）に出演。声帯の治療に専念するため、3週間休養することを発表した。
【写真】オードリー若林、卒業後初共演果たした日向坂メンバー
◆若林正恭、声帯の不調を報告
喉の不調により1月24日、31日に同番組を欠席していた若林。2月14日の放送に出演した若林は「声を張らないんだったら復帰していいよと。大きなスタジオで声を張らなければいいから」と医者に言われたと明かし「声帯がボロボロらしい。“大谷（翔平）さんの手術前の肘だ”って言ってた先生は。ベース炎症がずっと起きてるんだって。それはダメージの蓄積だって」「沖縄のライブのときも喉だけ調子が悪くて。炎症が起きてるところに漫才の稽古をやったり、ちょっとの乾燥とか鼻炎とかで声がでなくなる状態」と現状を説明した。
◆若林正恭、3週間の休養へ
また「来週の水曜日発表なんだけど、俺、3週間休養するのよ。ハングアウトするのよ」「全く声を出したらいけないんだって。3週間一言も。治療した後ね」と声帯治療のため休養すると発表。相方の春日俊彰が「それ以外に手はないんだ？」と尋ねると、若林は「手はあるけど、一番将来長持ちするのがそれだろうって話」と口にしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】