川崎麻世、妻の手作りご当地グルメを堪能「めっちゃ美味しかった」

俳優の川崎麻世が14日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんが作ったご当地グルメを堪能したことを報告した。

この日、川崎は「昨日は2/27に開催される麻世バースデーライブパーティー2026の音楽リハーサルがあった」と報告。リハーサル後は友人宅で「部屋飲み」を楽しんだといい「俺は食材を買って来てつまみを作ったり」と手料理の写真を披露し「生姜をちくわに詰めたり明太子を詰めて食べるといい酒のあてになる」とつづった。

その後、友人夫婦と花音さんの店に戻ったことを明かし「妻が作る宮崎県のご当地グルメ辛麺を少し頂いた」と料理の写真を公開。「この蕎麦粉麺がコシがあってめっちゃ美味しい」と絶賛した。

さらに、前日の朝食には「食べたいと言ってた北海道の帯広のご当地グルメ豚丼を作ってくれた」と説明。25年前に舞台で帯広市を訪れた際に「あまりにも美味しくて衝撃を受けたのが豚丼！！」といい、テレビ番組を観てまた食べたくなったことを花音さんへ話したところ「作ってあげるよと言う事で食べたらめっちゃ美味しかった」と明かした。

最後に「ご当地の名物グルメを自宅で堪能させてくれるのもとても幸せな事だと感じてます」と感謝をつづった。