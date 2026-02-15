SWEET STEADYが、2月14日（土）に行なわれた＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION vol.20〜＞にて同日0:00に先行配信リリースした「SWEET STEP」を初披露した。同楽曲はシングルCDの表題曲となる。あわせて3形態のジャケット写真も公開された。

「SWEET STEP」はシンガーソングライター・meiyoが作詞・作曲を手がけた、SWEET STEADYのこれまでにないポップでキャッチー、かつコミカルな一曲。アップテンポなサビと、どこか切なさを帯びたメロディラインが共存し、耳に残るフレーズの反復によって高い中毒性を生み出す“エキセントリックソング”に仕上がっている。

▲初回盤

▲SWEET STEADY盤

▲通常盤

ジャケット写真は、フリルたっぷりの衣装を着用したメンバーが集まって1つのブーケを思わせる姿になった。SWEET STEADYのモチーフである“花”でグループの可憐さを表現しつつ、花束のラッピングがアイスクリームのコーンになっており、少し風変わりな楽曲のエキセントリックさを演出している。

また、2月22日（日）に公開される「SWEET STEP」のミュージックビデオのティザー映像が本日より順次公開されていく。

SWEET STEADYは4月4日（土）、5日（日）幕張メッセにてデビュー2周年記念ライブ＜SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE＞を開催する。こちらは現在チケット発売中。

3rdシングルCD『SWEET STEP』

2026年3月25日（水）発売

予約：https://lnk.to/NrpB1fJr 初回盤 3,000円（税込） KLS_10007

SWEET STEADY盤 1,800円（税込）KLS_10008

通常盤 1,200円(税込) KLS_10009

Amazon.co.jp:メガジャケ(各形態JK写絵柄) TOWER RECORDS(オンライン含む/一部店舗除く)

・初回限定盤：「白石まゆみ デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「白石まゆみ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：「塩川莉世 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「塩川莉世 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 ネオウィング

・初回限定盤：「山内咲奈 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「山内咲奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 楽天ブックス

・初回限定盤：「栗田なつか デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「栗田なつか 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 セブンネットショッピング

・初回限定盤：「奥田彩友 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「奥田彩友 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：「音井結衣 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「音井結衣 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 Sony Music Shop

・初回限定盤：「庄司なぎさ デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「庄司なぎさ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」 応援店共通特典

・初回限定盤：「集合A写 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

※対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。 ＜リリースイベント情報＞

2/22(日) 【埼玉県】イオンレイクタウンmori 木の広場

2/28(土) 【埼玉県】三井ショッピングパーク ららぽーと富士見1F屋外広場

3/1(日) 【大阪府】南港ATC 海辺のステージ

3/25(水) 【千葉県】イオンモール幕張新都心グランドモール 1Fグランドスクエア

3/27(金) 【愛知県】三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース「デカゴン」

*施設、会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

＜SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE＞

日程：2026年4月4日（土）、5日（日）

会場：千葉県 幕張メッセ 国際展示場 ホール9,10

詳細はこちら：https://sweetsteady.asobisystem.com/feature/2nd_anniversary_live