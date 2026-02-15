「フットワークは軽快ではない」阪神新遊撃候補ディベイニーに関して球界OBの“正直な感想”「右打者で20発打ってくれたら」

ディベイニーの守備シーンに注目が集まっている（C）産経新聞社

阪神の新遊撃候補、助っ人キャム・ディベイニーの守備に関して注目が高まっている。

2月8日の日本ハムとの練習試合（名護）では細川凌平の打球をトンネル、11日の紅白戦でも守備のミスで失点を招くなど実戦に入ってからは土のグラウンドで課題が出てきている。

【阪神】注目の助っ人ディベイニーが対外試合デビュー「守備力と打力を見て」正直な感想を伝えます！【プロ野球ニュース】

新助っ人に関しては球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は2月11日までに自身のYouTubeチャンネルに「【阪神】注目のディベイニーが対外試合デビュー『守備力と打力を見て』正直な感想を伝えます！【プロ野球ニュース】」と題した動画を更新。ディベイニーの守備力に関して独自の考察を加えている。

今季からチームに合流した助っ人に関して高木氏は「まずは環境に慣れてない」と考慮すべき点があることを指摘。

「（メジャーと違って）内野に芝がないじゃん とまどいがある」とした。ほかにも「芝がないと視覚的なものが難しいと思う」と、今までとは違った土のグラウンドではまだ修練が必要という見方を示した。

その上で8日の日本ハムとの練習試合、細川の打球を後逸したシーンなども見たとした上で「技術的なことでいったら、フットワークは軽快ではないな」「センターに抜けたのはフットワークが悪いな」と、もう少し足を使っていく必要があると指摘。

「三遊間でも（球を）取ってからの遅さというか」と全体的に守備の面ではまだまだ練習が必要とした。