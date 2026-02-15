【来週のばけばけ あらすじ】熊本で新生活スタート 松野家で起きた事態とは
【モデルプレス＝2026/02/15】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」が、2月16日から20日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の熊本での新生活が始まった。司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、松江から書生としてついて来た丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）、車夫の永見（大西信満）、そこに、新たに女中のクマが加わり、松野家は大所帯に。
穏やかな日々を過ごす一同だが、穏やかすぎることが問題になっていく。そんな中、松野家の大事なあるモノがなくなったことで、事態は急変する。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
