セリエA 25/26の第25節 インテル・ミラノとユベントスの試合が、2月15日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。ユベントスの選手によるオウンゴールによりインテル・ミラノが先制。

しかし、26分ユベントスが同点に追いつく。ウェストン・マッケニー（MF）のアシストからアンドレア・カンビアーゾ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

42分にユベントスのピエール・カルル（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ユベントスは後半の頭から選手交代。チコ・コンセイソン（FW）からエミル・ホルム（DF）に交代した。

46分、インテル・ミラノが選手交代を行う。アレッサンドロ・バストーニ（DF）からカルロス・アウグスト（DF）に交代した。

54分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ニコロ・バレッラ（MF）からハカン・チャルハノール（MF）に交代した。

61分、ユベントスは同時に2人を交代。ジョナサン・デービッド（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）に代わりフアン・カバル（DF）、トゥーン・コープマイネルス（MF）がピッチに入る。

66分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ルイス・エンリケ（FW）、ペタル・スチッチ（MF）に代わりフランチェスコ・エスポジト（FW）、アンディ・ディウフ（MF）がピッチに入る。

75分、ユベントスが選手交代を行う。ケナン・ユルディズ（FW）からジェレミー・ボガ（MF）に交代した。

その直後の76分インテル・ミラノが逆転。フェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからフランチェスコ・エスポジト（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

78分、ユベントスが選手交代を行う。アンドレア・カンビアーゾ（DF）からロイス・オペンダ（FW）に交代した。

83分ユベントスのウェストン・マッケニー（MF）のアシストからマヌエル・ロカテッリ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

86分、インテル・ミラノが選手交代を行う。マルクス・テュラム（FW）からアンジュ・ボニー（FW）に交代した。

後半終了間際の90分インテル・ミラノが逆転。ヤン・ビセック（DF）のアシストからピオトル・ジエリンスキ（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

そのまま試合終了。インテル・ミラノが3-2で勝利した。

なお、インテル・ミラノは9分にアレッサンドロ・バストーニ（DF）、53分にニコロ・バレッラ（MF）、79分にハカン・チャルハノール（MF）、90+2分にピオトル・ジエリンスキ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-15 06:50:45 更新