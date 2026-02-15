楽天モバイルが新たな基地局を1月16〜31日に全国40都道府県104市区町村で設置！2026年度に2000億強の設備投資を計画。基地局建設を加速
|楽天モバイルが2026年1月16〜31日に設置した基地局リストを公開！2026年は基地局建設を加速
楽天モバイルは13日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において2023年7月より実施している「Rakuten最強プラン」プロジェクトとして新たに2026年1月16日（金）から1月31日（土）までに全国40都道府県104市区町村で基地局を設置したとお知らせしています。
そのため、楽天回線のみの4Gエリアについてはホームルーターサービス「Rakuten Turbo」で利用できるサービスエリアマップ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/internet/turbo/area/ ）にて確認できるほか、パートナー（au）回線のサービスエリアマップ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/map_partner.html ）も個別に公開しています。
また2026年2月12日（木）に実施された楽天グループの「2025年度通期及び第4四半期 決算説明会」において携帯電話サービスの設備投資費について説明があり、2025年度（1〜12月）は発注ベースで1,000億円強が完了しているものの、工事会社のリソース確保が遅延して870億円程度の不足分がまだ行われいないとのことで、さらに2026年度（1〜12月）は2,000億円強の設備投資を計画しとえり、ネットワーク品質向上に向けて基地局建設を再加速させるということです。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんなRakuten最強プランの提供開始に合わせてサービスエリアマップが更新され、Rakuten最強プランでは楽天回線だけでなくau回線でも同じ料金となることに伴い、4Gエリアについては楽天回線とau回線の合算表示となっています。
一方、2023年7月より新たに快適な通信環境を提供するために「Rakuten最強プラン」プロジェクトに取り組んでおり、全国各地の楽天モバイル基地局設置情報が市町村単位で公開されて確認可能で、一時は月1回の更新になったりもしていましたが、最近は再び月2回のペースに戻っており、今回は2026年1月16〜31日に全国40都道府県104市区町村で新たな基地局が設置されたとのことです。
またネットワークについては「つながりやすさ強化宣言2026」としてNo.1キャリアを見据えた安定品質のネットワークを実現すべく設備投資を再び増加させてトラフィックが集中するエリアや地下鉄などでの通信品質向上を加速させ、すでに紹介しているように地下鉄や鉄道の地下区間については基地局の帯域幅を5MHzから20MHzへと4倍に拡張する工事を行い、通信品質の改善を進め、さらに快適な通信環境を提供できるように「東京地下鉄強化計画」を推進して東京メトロと東京地下鉄についてはすでに主要区間となる95％で対策が完了したとし、残りの5％についても2026年7月までに工事が完了する予定だとしました。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・楽天モバイル 関連記事一覧 - S-MAX
・Rakuten最強プランプロジェクト進行中！ | 通信・エリア | 楽天モバイル
・2025年度決算短信・説明会資料｜楽天グループ株式会社
・楽天モバイル