ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、スコッティ・ジェームズ（豪州）が銀メダルを獲得した。母国では判定に不満の声も上がったが、本人は「すべて出し切った」と潔く結果を受け止めた。

戸塚は1回目に91.00点をマークすると、2回目はトリプルコークのコンボを見事に決めてガッツポーズとともに雄叫びを上げた。95.00点のハイスコアで2回目終了時にトップに立つと、そのまま逃げ切った。18年平昌で銅、22年北京で銀メダルを獲得しているジェームズは2回目で93.50点を叩き出すも、3回目は転倒。戸塚に1.50点及ばなかった。

一夜明け、ジェームズは自身のインスタグラムを更新。銀メダルを持った写真とともに、「すべてのメッセージ、すべての声援、すべてのエネルギー。そのすべてを感じた。僕らはベストを尽くし、全力を出し切り、正真正銘の挑戦をした。それこそ僕らが求めているものの全てだ。この戦いを誇りに思い、周囲の人々に感謝している。すでに次の一戦に飢えているよ」とメッセージを記した。



