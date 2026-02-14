【ベルギーリーグ】メヘレン 2−3 ヘンク（日本時間2月14日／アクテル・ド・カゼルヌ）

【映像】人違い…？伊東と味方FWが相手を倒した瞬間（リプレイあり）

ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也を襲った不可解な判定に、ファンたちが疑問の声を上げている。

国内リーグ2連勝中、3試合負けなしのヘンクは、日本時間2月14日のベルギーリーグ第25節でメヘレンと対戦。怪我から復帰して公式戦4試合連続スタメンとなった伊東は、右ウイングでピッチに立った。

すると1点を追いかける26分には、右サイドからのクロスが起点となり同点ゴールを演出するなどチームを牽引。その後も右サイドから存在感を見せていた。

迎えた30分、メヘレンのDFレドゥアン・ハルハルが、センターサークル手前から豪快なドリブルでヘンク陣内に攻め込む。対して伊東と、FWアーロン・ビバウトが追いかける。伊東は左側のコースを消すようにして並走。ビバウトはやや後ろから追いかける形となっており、最終的には左手をハルハルの脇腹にかけて押し倒すような格好となった。

「謎のイエローをもらったね」の声も

ここでホイッスルが吹かれて試合が止まると、目の前でプレーを見ていた主審は伊東に対してイエローカードを提示。すると伊東は「えっ？俺？」と自分を指差しながら、両手を広げて「なぜ？」のジェスチャーを見せていた。

リプレイ映像で見ると、たしかに伊東は相手の身体に手をかけていたが、最終的にハルハルを押し倒したのはビバウト。この「人違い警告」とも言えるシーンには、SNS上も騒然となり、ファンからは「なぜ純也イエロー？」「今の純也くんイエロー？？」「えっ今の純也イエロー？きびしい」「なんで純也のイエローやねん」「純也さんイエロー意味わからん」「謎のイエローをもらったね」など、判定への抗議が殺到した。

その後に伊東は、61分に右CKからのクロスを頭で合わせて、またもゴールに関与。この日は2ゴールに絡む活躍を見せて、直後にMFイラ・ソルとの交代でベンチへと下がった。チームは76分に決勝点を挙げて国内リーグ3連勝。伊東が先発した直近の4試合は、3勝1分と無敗を継続している。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）

