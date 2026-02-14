東山奈央、東山奈央ワンマンライブ2026「祭 - Matsuri -」オフィシャルライブレポート到着＆誕生日に日本武道館でファイナルライブ開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年2月8日、J:COMホール八王子で東山奈央ワンマンライブ2026「祭 -Matsuri-」が開催された。当日の朝まで東京では雪が降り積もったが、開場までに雪足は落ち着きを見せた。チケットは1部・2部含めソールドアウト。会場には今回満を持して発売されたライブグッズ「東山奈央推し法被」などに身を包んだお客さんたちが詰めかけ、見渡す限り真っ赤に。世代や性別を問わず人々が集まり、時折手を振って挨拶を交わしている様子は、本物のお祭りのような空気感だ。

昼公演である1部。開演前は緞帳がおりており、どんな舞台セットなのかは見えない状態。幕が上がるなかで響いてきたのは、三味線と尺八の音色だった。東山ライブではお馴染みのバンド・レインボードッグスの面々に加えて、和楽器奏者たちの凛々しき姿が並び立っているというサプライズ！ 揺らめく明かりを放つ行燈や灯籠といったセットも合わせ、客席からは感嘆の声が響く。

障子の向こうにシルエットが見えた直後、パッと華やかに登場した東山は、「雪の中、みんなありがとうー！ 盛り上がっていきましょうー！！」と、「灯火のまにまに」を歌い出す。和柄をあしらったお祭り衣装で、番傘も携えつつダンサーたちと踊るなか、かんざしも美しく揺れる。

「早速みんな声をきかせてー！ せーの！」とはじまった「ネバギバ音頭」では、「はいはいっ！」「ふっふー！」と、オーディエンスの合いの手がバッチリ決まる。冒頭の2曲の時点で、実は東山の楽曲には「祭 -Matsuri-」というコンセプトにぴったりのものが数多くあるのだということにも気づかされていく。

「みんなのかわいい“ニパニパ”、見せてください！」と、そのまま「君の笑顔に恋してる」へ突入。東山のライブでは名物となっている、スマイルを模した“ニパニパダンス”を、2月8日という“ニパニパ”の日にみんなで楽しんでいく。初参加のお客さんにも気を配るのもまた、東山印といえるホスピタリティだ。

MCでは東山が、「皆さま無事にたどり着いてくださってよかったです！」と安堵の表情を見せた。ここで、魅惑的なパフォーマンスを見せていた和楽器奏者たちの紹介タイムへ。過去にライブやMVで共演してきた三味線奏者・浅野祥と、今回が初顔合わせとなる篠笛＆尺八奏者の佐藤公基が、東山やレインボードッグスたちとコラボレーションしていくという、なんともスペシャルな日なのだ。

さて、「ダンスパート、いっちゃいたいと思います！」と宣言しつつも、ダンスパートをメドレー仕立てにした事実に改めて直面する東山。息継ぎもなく走り抜けるような構成だが、「セットリストをつくったのは私なので頑張ります……」と笑みをこぼしながら踊り出す。

「オトメイロ」、「Mode Style」、「I Want You To Know Baby」──東山が「かわいい曲をつめこんだ」という、その名も「かわいい祭りメドレー」だ。もちろんキュートでありながら、手足の指先まで細やかに振りつけられた、さりげなく激しいダンス曲たちが次々に繰り出されていく。気になる年下の子と徐々に距離を縮めていく、大人の恋愛ソング「そういう感じのn回目」まで、ポップな楽しさとハイクオリティぶりを両立させる東山ライブならではのメドレーだった。

たっぷり聞かせるインストゥルメンタルのパートを挟んで、衣装チェンジをした東山が再びステージに。今度は紫をベースにした着物アレンジで、シースルーの長い袖、腰回りには短冊のように色とりどりの柄の帯が重ねられているという、楽しいデザインだ。

ここからは、しっとりとしたバラードパート。いつの間にかステージ後方に降りてきていた桜幕を背負いながら「春色」を歌い上げる（2018年リリースながらもライブでは初披露）。足元にスモークが立ち込めるなかでの「風空花人」は、原曲がケルティックなサウンドであるぶん今回は和サウンドによって新たな一面が楽しめるという、演奏の妙が味わえた。そして夜のジャズクラブに迷い込んだかと思うような鍵盤のイントロから、ダークな情念を東山が表現した「ゆれる」へ。行燈と灯篭の演出もあいまって、かげろうの炎舞とでもいいたくなる世界がそこにあった。

……と素敵なステージングを見せていたと思いきや、MCでは正反対の一面を覗かせるのが東山だ。衣装担当者がこだわったポイントである、スカート部分の多彩な帯にあしらわれたチャックを紹介しようといじっていたところ、東山の口からこぼれたのは「あーっ、こわした……！」という声。焦りながらテケテケと舞台袖に助けを求めにいく姿に、客席からはあたたかな笑い声があがる（幸い、東山カラーであるレインボーを表現したという帯のチャックは無事だった）。

バラードパートの続きとして演奏した「涙のレシピ」は、2025年放送のTVアニメ『かくりよの宿飯 弐』エンディング主題歌だ。東山演じる主人公・津場木葵が想いを寄せるも遠く離れてしまった相手・大旦那のシルエットが、曲中にステージ後方の障子に映る。そのシルエットへ東山が手を伸ばすという、エモーショナルな演出が展開する。

空気は一転、ここからは一気呵成のロックナンバーが続く。「歌声を目印に」で東山が重心低く、足を踏み込みながらクールなボーカルを聞かせたと思えば、「FLOWER」ではスクリーンに花火が上がり、レインボードッグスの演奏もボルテージを増していく。「ワゴン」では、精一杯手を伸ばす東山の袖が、何度も宙に揺れ、舞った。バンドメンバー紹介を挟みつつ、会場は熱を帯び、赤いペンライトがステージに向かって波のようにうねっていく。

「（前略）全人類へのファンファーレ！」では、なんと！東山自身が和太鼓に挑戦。歌手自身は和太鼓を叩き、サビは観客が大合唱するという、この現場でなければありえない微笑ましい光景が広がる。「OVER!!」では、細かく刻む三味線とメロディアスな尺八、双方の音色がこの日のコラボレーションならではの見事な音像を紡ぎ出していた。

「最後は祭ライブにふさわしい、あの曲しかありません！」と東山が叫んではじまったのは、大石昌良が手がけたカオスなロックナンバー「とおりゃんせ」。転調あり、ラップパートあり、コール＆レスポンスありと、まさにドンチャン騒ぎ。金の紙吹雪が舞うなか、ドドンと障子に潔く「終幕」の筆文字が踊る、なんとも粋な演出で本編は終了した。

「アンコール！」の掛け声は、いつしか「なおぼう！」に変わる。リラックスした表情と法被姿で登場した東山は、そのまま自然体で「Chain the world」を歌唱。新たなフルアルバムの制作決定も発表された後、ペンライトで会場が真っ青に染まる「群青インフィニティ」へ。「ありがとうございましたー！ わっしょーい！」と、大盛り上がりの「祭 -Matsuri-」1部は幕を閉じた。

夜の2部では、メドレーパートが「そういう感じのn回目」以外は総とっかえ。「むてきなガール！」、「StarLight」、そして「Lost Thorn In My Side」という、東山厳選の「カップリング祭メドレー」は、昼とは異なるクールでグルーヴィーなダンスがまた楽しい。アンコール後の趣向も一味違っており、「祭ロングTシャツ」をアレンジして登場。ニコニコと、会場全体をゆっくりと見渡しながら「Growing」を歌った。

ここで、事前に告知されていた時間が訪れる。「声優・歌手 東山奈央より大切なご報告がございます」として、会場からのYouTube生中継が予告されていたのだった。現場で、配信画面で、何が発表されるのかと固唾を飲んで見守った人も多かったことだろう。

「今日はですね、お手紙を書いてきました」と、笑顔で6枚の手紙を取り出した東山。「お知らせは、ふたつあります」と言葉が続く。「まずひとつめ。私は、来年の歌手活動10周年をもちまして、歌手活動をお休みすることにしました」──。

一瞬、会場から「（えっ……）」という戸惑いの声が漏れるも、誰もが静かに東山の言葉を受け止めていった。「自分で考えて自分で選択した」というその想いは、いまならばオフィシャルブログや東山奈央オフィシャルクラブ「虹のわっか」のブログにもアップされているので、ぜひ自身の目で確認してほしい。そこには、本当に楽しくて、全力で挑んできたライフワークとしての歌手活動だからこそ、100％で臨めない瞬間が訪れてしまう事態だけは迎えることなく、持続可能な歌手活動の道を模索していきたいという、東山の真摯な想いが滲んでいるように感じられる。

そんな彼女の真っ直ぐさは誰よりもファンたちが知っていることが、現場の空気から伝わってきた。全身全霊で、駆けて、駆けて、駆けまくってきた声優・歌手としての東山奈央の姿を、みんなが見てきたのだから。休む期間も、再開の時期もすべてが未定ながらも、歌手として「みんなと楽しく老後を過ごしたいという夢があります」と東山が笑顔で語った瞬間、会場中から優しい笑い声が聞こえてきたのは、その証左だ。

「そして歌手活動10周年ファイナルに向けて、私にはみんなと叶えたい大きな夢があります。もうひとつの重大なお知らせ。こちらをご覧ください！」という東山の声に導かれ、スクリーンに投影された映像。そこには、2027年3月11日という東山奈央の誕生日に、日本武道館で10th Anniv. Final Liveである「OVER THE RAINBOW」が開催されるという文字が──。喜びの、言葉にならない叫び声が、ライブ会場を揺らした。

2018年に日本武道館で開催された1st LIVE“Rainbow”を超えていくという意味で名づけられた、「OVER THE RAINBOW」というタイトル。「約束の地でお会いできることを、とても楽しみにしています！」と、満面の笑みで東山は語った。

「祭 -Matsuri-」の最後を飾ったのは、武道館への思い出が詰まった1曲「君と僕のシンフォニー」。東山の表情も、客席から声援をおくる人々の表情も、そう簡単に断ち切られることなどありえない信頼の糸で結ばれているように見えた。曲の終わりに「みんなでいこう、虹の向こう側へ！」と東山は叫ぶ。そしてライブで恒例となった、レインボードッグスの面々の背面にガムテープで書かれた文字の発表には、和楽器奏者やダンサーの面々も参加。そこにあったのは、「いくぜぶどうかん」という8文字だった。

そう、このライブは、1年後の日本武道館に向けてみんなで一歩を踏み出す、大切なスタート地点だったのだ。虹の向こう側に至る、胸が躍るような瞬間へ、もう旅ははじまっている。

Text by 宮田文久 Photo by 高田梓

東山奈央ワンマンライブ2026「祭 -Matsuri-」

2026年2月8日（日）J:COMホール八王子

＜セットリスト＞

1.灯火のまにまに

2.ネバギバ音頭

3.君の笑顔に恋してる

4.メドレー

昼：オトメイロ / Mode Style / I Want You To Know Baby

/ そういう感じのn回目

夜：むてきなガール！ / StarLight / Lost Thorn In My Side

/ そういう感じのn回目

5.春色

6.風空花人

7.ゆれる

8.涙のレシピ

9.歌声を目印に

10.FLOWER

11.ワゴン

12.(前略)全人類のファンファーレ！

13.OVER!!

14.とおりゃんせ

-Encore-

昼：

15.Chain the world

16. 群青インフィニティ

夜：

15.Growing

16. 君と僕のシンフォニー

東山奈央ワンマンライブ2026「祭 - Matsuri -」 プレイリスト公開中
※風空花人を除く

※風空花人を除く

https://FlyingDog.lnk.to/Matsuri_2026

東山奈央 バースデーカウントダウン生配信！

https://youtube.com/live/HcBI1q8Eluw?feature=share

●ライブ情報

10th Anniv. Final Live 『OVER THE RAINBOW at 日本武道館』

出演：東山奈央

開催：2027年3月11日 (木) 17時開場・18時開演

会場：東京・日本武道館

＜PROFILE＞

東山奈央 プロフィール

誕生日：3月11日／血液型：A型／出身地：東京／趣味・特技：ダンス、コーヒー、ペンギングッズ集め

2010年に声優としてデビューを果たす。その年のTVアニメ『神のみぞ知るセカイ』中川かのん役で注目を集める。その後、『きんいろモザイク』九条カレン役、『ニセコイ』桐崎千棘役、『マクロスΔ』レイナ・プラウラー役、『ゆるキャン△』志摩リン役、『名探偵プリキュア！』キュアアルカナ・シャドウ役を始めとした数々の⼈気作品に出演。更に作品から誕生したユニット、Rhodanthe*、ワルキューレなどの大人気グループにも所属し、その透き通る歌声や完璧なパフォーマンスでたくさんのファンを魅了。2017年2月１日、アニメ『チェインクロニクル〜ヘクセイタスの閃〜』のタイアップ曲「True Destiny/Chain the world」で歌手としてのデビューを果たし、2018年2月3日には初のワンマンライブを日本武道館で開催した。2019年には自身初となるワンマンツアーを開催し、追加公演として台北・上海を回るアジアツアーも完遂。声優活動10周年を迎えた2020年にはこれまでの軌跡を詰め込んだキャラクターソングベストアルバム「Special Thanks！」をリリースし、同年の12月に10thアニバーサリーライブ「Special Thanks！フェスティバル」を東京ガーデンシアターで開催した。2022年に歌手活動5周年を迎えたあとも、ワンマンライブやBillboard Liveでのアコースティックツアー、大型アニソンフェスへの出演など精力的に活動。来年2027年3月11日 (木)に10th Anniv. Final Live 『OVER THE RAINBOW at 日本武道館』を開催する。

