ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが14日、行われた。世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同2位のスイスを7-5で破り、今大会3試合目で初白星を上げた。NHKの中継で解説を務めた吉田知那美は瞳を潤ませる場面もあった。

強豪撃破で今大会初勝利。女子日本代表（ロコ・ソラーレ）の一員として過去に2度五輪出場している吉田は「スイスを相手に3戦やってたぶん3戦負けてる。このオリンピックの舞台で、1勝目をここでもぎ取ったのが、やっぱりフォルティウスですよね。より強くなってますね」と喜びに浸った。

この後、「吉田さん、ちょっとウルッとされて？」と問われると、「あ、いや、そうですね」と認めつつ、「いや、あの本当に、一個前の試合がデンマーク戦がエキストラ（延長戦）まで戦って競り負けてしまっているんですけど、あれをしっかりと糧にして。後半戦、あのスイスにショットパーセンテージで打ち勝つっていう投げ方ができていたので、本当にあの全く意味のない試合は一つもないっていうところを、もうフォルティウスがみんな見せてくれてますね。お手本のような試合でした」と拍手を送った。

そんな吉田の姿に「今日も可愛いな〜」「カーリング愛溢れてるし選手への眼差しも愛が溢れてるし…素敵な人〜」「ほっこりするな」「「可愛すぎてずっと見てる」「ロコソラーレの吉田知那美さんが解説でフォルティウスを絶賛してるのがとても良いな」「吉田知那美の解説がいい。涙まで流しながら。素晴らしい！」「涙目で喜んでる」「こちらも涙誘いそうだわ」などの声が上がっていた。



