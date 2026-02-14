高橋文哉主演「ブルーロック」実写キャスト一覧 プロフィールまとめ【誕生日・出身・身長】
【モデルプレス＝2026/02/14】俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画「ブルーロック」（8月7日公開）。ここでは、これまで発表された13人の出演者のプロフィールを紹介する。
【写真】実写映画「ブルーロック」実写ビジュアル一覧
生年月日／出身／身長※公式サイト記載の情報
2001年3月12日／埼玉県／176cm
2001年4月13日／東京都
2000年2月28日／大阪府
2003年11月30日／東京都／184cm
2001年2月4日／神奈川県／167cm
1999年5月26日／石川県／178cm
2002年4月27日／大阪府／180cm
2003年9月10日／埼玉県／178cm
1994年06月05日／大分県
2000年8月1日／千葉県／180cm
2002年5月29日／神奈川県／180cm
1999年12月19日／大阪府／173cm
1988年8月6日／神奈川県／175cm
累計発行部数5,000万部を突破。日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画「ブルーロック」（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）が実写映画化。「キングダム」シリーズや「ゴールデンカムイ」シリーズ、「国宝」を手掛けるCREDEUSが制作を務める本作。サッカー・ワールドカップイヤーである今夏、8月7日に公開となる。
『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として絶大な人気を誇る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】実写映画「ブルーロック」実写ビジュアル一覧
◆「ブルーロック」実写キャスト一覧
生年月日／出身／身長※公式サイト記載の情報
◆潔世一（いさぎ・よいち）役：高橋文哉
2001年3月12日／埼玉県／176cm
◆蜂楽廻（ばちら・めぐる）役：櫻井海音
2001年4月13日／東京都
◆千切豹馬（ちぎり・ひょうま）役：高橋恭平
2000年2月28日／大阪府
◆國神錬介（くにがみ・れんすけ）役：野村康太
2003年11月30日／東京都／184cm
◆五十嵐栗夢（いがらし・ぐりむ）役：青木柚
2001年2月4日／神奈川県／167cm
◆成早朝日（なるはや・あさひ）役：西垣匠
1999年5月26日／石川県／178cm
◆我牙丸吟（ががまる・ぎん）役：橘優輝
2002年4月27日／大阪府／180cm
◆雷市陣吾（らいち・じんご）役：石川雷蔵
2003年9月10日／埼玉県／178cm
◆伊右衛門送人（いえもん・おくひと）役：岩永丞威
1994年06月05日／大分県
◆久遠渉（くおん・わたる）役：浅野竣哉
2000年8月1日／千葉県／180cm
◆今村遊大（いまむら・ゆうだい）役：櫻井佑樹
2002年5月29日／神奈川県／180cm
◆吉良涼介（きら・りょうすけ）役：倉悠貴
1999年12月19日／大阪府／173cm
◆絵心甚八（えご・じんぱち）役：窪田正孝
1988年8月6日／神奈川県／175cm
◆高橋文哉主演、実写映画「ブルーロック」
累計発行部数5,000万部を突破。日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画「ブルーロック」（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）が実写映画化。「キングダム」シリーズや「ゴールデンカムイ」シリーズ、「国宝」を手掛けるCREDEUSが制作を務める本作。サッカー・ワールドカップイヤーである今夏、8月7日に公開となる。
『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として絶大な人気を誇る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】