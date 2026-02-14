プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するロドリに出場停止の可能性が浮上した。



『The Athletic』によると、FA(イングランドサッカー協会)はロドリの審判に対する不適切な発言を重くみており、今後FAからペナルティとして出場停止の処分が下る可能性があるようだ。



ロドリは2-2で終わったプレミアリーグでのトッテナム戦後に、審判団に「中立であるべきだ」とコメントした。





「我々が勝ちすぎたことはわかっている。人々は我々の勝利を望んでいない。だが審判は中立であるべきだ」「このような状況で私たちは一生懸命働いてきたのに、今になってこのような決断を下すのは不公平だ」「プレイは巻き戻されるべきだった。ファウルが明確だったから余計に悔しい。彼は足を蹴った。そのボールがゴールに入ったんだ」ロドリが言及しているのは、トッテナム戦でのドミニク・ソランケの1点目だ。ボックス内で混戦となり、マーク・グエイがボールに足を伸ばしたが、ソランケはそのまま振り抜き、ゴールネットを揺らした。ロドリはグエイの足を蹴る形となったソランケのシュートがファウルの対象とならなかったことに激怒し、前述の発言に至っている。FAはロドリの審判団への批判がFA規則3.1に違反するとして、2月18日までにこれらの行動に対する回答を求めている。