“悪天候の長距離フェリー”で船内は地獄絵図に。「隣の個室から“酸っぱい臭い”がしてきて…」――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025年4月4日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
移動に時間はかかるが料金は安く、旅行先でドライブやツーリングを楽しみたい人にとってフェリーは最適な移動手段。特に本州と北海道を結ぶ航路は人気があり、ハイシーズンには混みあうことも珍しくない。
今から6年前、当時大学4年生だった柳沢康平さん（仮名・29歳）は、大学最後の夏休みを利用して北海道へのツーリング旅行へ出発。それまで遊覧船くらいにしか乗ったことがなく、長距離フェリーはこれが初めて。そのため、あまりの大きさに圧倒されつつも、これから始まる船旅に気分が高揚しているのを感じていた。
◆最初は船旅を満喫していたが、すぐに船酔いに…
「出航前に船中を探検しましたが、吹き抜けになっていたエントランスはゴージャス感があって、ほかにもレストランやカフェ、売店などいろいろあって面白かったです。ひと通り見て回った後はデッキに出て、港から離れる様子を眺めていました。
その後は乗船前にコンビニで買ってきたおにぎりと惣菜を食べ、それから大浴場に行きました。真っ暗で窓からは何も見えなかったですけど、船の中で大きなお風呂に入れるとは思いませんでした」
風呂上りには船内の自販機で購入したビールを飲み、私服のひと時を過ごす柳沢さん。だが、この日は荒天というほどではないが波が少し高かった。気がつくとフェリーは外海に出ており、揺れを感じるようになった。
「大シケで波がうねっていたわけではないですが、出航したばかりの頃に比べると明らかに揺れていました。ただ、酔いが回れば気にならないだろうと思い、缶ビールを2本3本と追加で購入して飲んでましたね。
けど、お酒にではなく船に酔ってしまったらしく、しばらくすると気持ち悪くなっちゃったんです」
子供の頃から乗り物酔いをした記憶がなかったそうで、これが彼にとっては初めての経験。ただし、我慢できないほどではなかった。
「吐きそうってレベルではなかったですけど、フェリーは出航してからまだそれほど時間が経っていませんし、この状態が続くとキツいなとは感じました。だから、こんな時はさっさと寝たほうがいいと思ってベッドに潜りました」
◆トイレで隣の個室に駆け込んだ人がそのまま嘔吐
彼が乗船していたフェリーは、いちばん安い運賃でも二段ベッドが並んだ大部屋。ロールカーテンが付いているため、プライバシーも確保されている。ただし、1時間半ほどで目が覚め、用を足したくなったのでそのままトイレへ。
しかし、個室に入ってしばらくすると、隣の個室にも誰かが駆け込んできたとか。すると、ドアを閉めた途端、いきなり嘔吐の音が聞こえてきたそうだ。
「なかなかの大音量でしたね。壁越しで直接見たわけじゃないですが、音だけでどんな様子なのか想像できました。きっとこの方は私より重症の船酔いだったんだろうなって。
しかも、隣からは酸っぱい吐しゃ物の臭いが漂い始めるじゃないですか。この時も船は相変わらず揺れたままだったため、一瞬ちょっとヤバかった。もらいゲロをしちゃう人の気持ちがよくわかりました（苦笑）」
一応、気になって隣の個室に向かって「大丈夫ですか？」と声をかけたが、相手からは「だ、大丈夫です……」と弱々しい返事。喋れるくらいなので問題ないと判断し、そのままトイレから部屋に戻って再び寝ることに。
◆再びトイレに行くと、個室内には吐しゃ物の跡が…
だが、揺れていることもあって眠りが浅く、2時間ほどでまた目が覚めてしまう。今度はお腹の調子が少し悪かったそうで、またトイレに行くが、個室のドアを開けるとそこには便器や床に吐しゃ物が広がっていた。
