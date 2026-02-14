安いアルファードに再注目

2023年のフルモデルチェンジ以降、高級路線を強めていたトヨタ「アルファード」ですが、2025年1月にエントリーグレード「X」が追加されています。

上級グレードより100万円以上安価な設定ですが、その魅力はどのような部分なのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが「安いアルファード」です！ 画像で見る（30枚以上）

発売から約1年経ち、実際にレンタカーで見かけることも増えてきました。今回はそんな「X（8人乗りモデル）」を改めて振り返ります。

現行アルファードは、2023年のフルモデルチェンジ当初、ラインナップは上級グレードが中心となり、価格帯も上昇傾向にありました。

しかし、2025年1月に設定された「X」は、ハイブリッド車でありながら510万円という価格を実現。

それまで最安値だった「Z」グレードと比較しても100万円以上抑えられた設定となり、発売から1年経った現在でも市場からの注目を集めています。

この「X」グレードは、2.5リッター直列4気筒エンジンを搭載したハイブリッド車（HEV）で、駆動方式はE-Four（4WD）のみの設定です。

また、現行モデルでは唯一となる「8人乗り」仕様である点も大きな特徴です。

価格を抑えた廉価グレードと聞くと、装備の簡素化が懸念されますが、実車での印象はどうなのでしょうか。

標準で足元には17インチのアルミホイール（シルバーメタリック塗装）が装着されています。

上級グレードの大径ホイールと比較すれば控えめな印象ですが、タイヤの扁平率が高いため、乗り心地や静粛性の面では有利に働く側面もあります。

また、シーケンシャルターンランプやデイタイムランニングランプなどの灯火類は省略されていますが、加飾に頼らないシンプルなデザインを好む層には、むしろ好意的に受け取られる仕上がりといえます。

内装では、シート表皮にはファブリックが採用されています。実際にアルファード唯一のベンチ仕様となる2列目シートに乗り込んでみると、肌触りの良い表皮が使用されており、最安グレードとは思えない質感の高さが感じられました。

シート調整はマニュアル式となり、電動調整やベンチレーション機能などは省かれています。

しかし、手動での操作は素早いシートアレンジが可能であるため、頻繁に人を乗せたり荷物を載せたりする実用面ではメリットにもなり得ます。

インパネ周りでは、9.8インチのHDディスプレイオーディオが標準装備。

上位グレードの14インチと比較するとサイズは縮小されていますが、Apple CarPlayやAndroid Autoにも対応しており、ナビゲーションや音楽再生といった日常的な機能において不足を感じる場面は少ないでしょう。

内装の加飾には「X」専用のグラファイトメッシュパターンやブロンズ塗装が施されており、合成皮革巻きのダッシュボードではないものの、実用車として十分な品質が確保されています。

所々にコストダウンの形跡は見受けられるものの、総じて「必要十分」という印象を持ちました。

この「X」グレードは、単なる廉価版という位置づけ以上に、特定のユーザー層から強い支持を得ているようです。

過去にあるトヨタ販売店では、特に「8人乗り」という仕様が、多人数乗車を前提とする子育て世帯に評価されているといっていました。

2列目シートがベンチシート形状となるため、チャイルドシートを装着した状態でのケアがしやすく、また3列目へのアクセスもチップアップ機能を使えばスムーズに行える点がメリットとして挙げられます。

また、購入費用を抑えたい若年層のユーザーからも注目されています。ローンの審査を考慮しつつ、憧れのアルファードを手に入れたいと考える層にとって、約500万円という価格設定は現実的な選択肢となっています。

さらに、カスタムベースとしての需要も見逃せません。購入後に自分好みのホイールやパーツを取り付けることを前提とする「クルマ好き」のユーザーにとっては、浮いた予算をカスタマイズに充てられるという利点があります。

現行型アルファードは「快適な移動の幸せ」を追求し、高級サルーンのような進化を遂げました。

今回追加された「X」グレードは、装備を厳選し、価格を抑制することで、再び多くの家族や実用重視のユーザーが手に届く存在となっています。

豪華な電動シートや煌びやかな加飾はなくとも、アルファードならではの広大な室内空間や、基本性能の高さ、そしてトヨタセーフティセンスなどの先進安全装備はしっかりと備わっています。

高級車としての側面だけでなく、家族のための頼れる移動手段として、アルファード「X」は合理的な選択肢といえるのではないでしょうか。