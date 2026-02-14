『ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-』開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

昨年20周年を迎えた世界最大のアニソンライブ「Animelo Summer Live（通称：アニサマ）」。

台湾にて2年連続3回目となる『ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-』が、2026年5月10日（日）に台北南港展覧館1館にて開催される。アニサマ20周年のテーマ「ThanXX！」に込められた感謝とリスペクトの想いを受け継ぎ、今回の台北公演のテーマは「DOSHA！」に決定した。

出演アーティスト・チケット情報などの詳細については、順次解禁となる。

●イベント情報

ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-

2026年5月10日（日）

会場：台北南港展覽館1館4F

https://www.tainex.com.tw/

出演者：順次解禁予定

主催：新想股份有限公司 DAYDREAMER STUDIO CO., LTD.

制作：KANA-L AGENT / FIREWORKS

制作監修：Animelo Summer Live

出演アーティスト、チケット情報、タイムテーブルなどの詳細は、順次、各種SNSにて発表いたします。

<「Animelo Summer Live」とは？>

Animelo Summer Live （通称アニサマ）は2005年に創設され、2025年に20回目を迎えた名実ともに世界最大のアニメソングをメインにしたコンサートです。

2013年以降はさいたまスーパーアリーナ最大のスタジアムモードで3days開催となっています。

レーベルや事務所の垣根を超えて、アニソンシンガー、声優歌手、JPOPアーティストなど多種多様なアーティストが出演します。

出演アーティストの豪華さは勿論、コンサートのオープニングからエンディングまでシームレスに展開するステージ、アニメ作品に寄り添った演出、サプライズやアニサマでしか見られないコラボレーションなど、毎年、国内外のファンを魅了しています。

そしてアニソンならではのコール＆レスポンス、会場を埋め尽くす熱気溢れる観客がペンライトで創り出す美しい景色は、まさにアニソン界最大の夏のお祭りといった壮観なものです。

毎年「テーマ」を掲げ、それに沿って繰り広げられるライバルであり仲間でもあるアーティストたちの競演、そして最後にオールラインナップで観客と共に歌う「テーマソング」もアニサマ独自の特徴です。

